Framing John Delorean: il trailer del film sulla vera storia dell'uomo che ha progettato l'auto di Ritorno al futuro

La vera storia di John DeLorean, l'uomo che ha progettato e prodotto l'omonima supercar resa celebre dalla saga di Ritorno al futuro, era già stata raccontata con toni grotteschi e sopra le righe da Driven, il film che qualche mese fa chiuse ufficialmente il Festival di Venezia 2018.

Quella di DeLorean però è una vicenda così incredibile, così squisitamente americana e così intimamente cinematografica che non soprende venire a sapere che, dal prossimo 7 giugno, nei cinema degli Stati Uniti arriverà un nuovo film, dal titolo Framing John DeLorean, che quella storia la racconterà mescolando in maniera inedita documentario, materiali d'archivio, ricostruzione (con un formidabile Alec Baldwin nei panni del protagonista, e Morena Baccarin in quelli della sua trophy wife) e finzione.

Nato a Detroit da una famiglia rumena, DeLorean divenne negli anni Sessanta e Settanta uno degli uomini di punta del'industria automobilistica statunitense, un progettista visionario che firmò auto leggendarie come la Pontiac G.T.O. e la Firebird, e la Chevrolet Cosworth Vega.

Ambizioso, megalomane ed egocentrico, DeLorean si sentiva limitato dalla ristrettezze di vedute dell'industria, e nel 1973 si mise in proprio per fondare la DeLorean Motor Company, che produsse la futuristica e problematica DeLorean DMC-12, l'auto resa celebre in tutto il mondo da Roger Zemeckis grazie alla saga di Ritorno al futuro.

Per far fronte agli investimenti esagerati fatti per realizzare questo sogno, che non ebbe i risultati sperati, e pagare i fornitori prima di dover dichiarare bancarotta, DeLorean finì con il coinvolgersi in un traffico di droga che venne scoperto dell'FBI e che lo fece finire in carcere nel 1982, per poi riuscire fortunosamente a essere scagionato dalle accuse e riacquistare la libertà due anni dopo, quando però la sua credibilità come imprenditore era definitivamente tramontata.

Tutto questo, e molto altro, verrà raccontato in Framing John DeLorean, ed è riassunto in questo primo trailer del film, diretto a quattro mani da Don Argott e Sheena M. Joyce, che sarà presentato in prima mondiale al Tribeca Film Festival.