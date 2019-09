Fractured: il trailer ufficiale dell’action thriller di Brad Anderson con Sam Worthington

News Cinema

Un nuovo prodotto Netflix Original in arrivo il prossimo ottobre.

Il mondo del cinema ha bisogno di un Brad Anderson in buona forma. Perdonate il riferimento sportivo, ma parliamo di un autore, magari discontinuo, ma di film particolari, all’interno di un contesto hollywoodiano sempre più omologato. Da queste parti abbiamo apprezzato assai film come Session 9 (2001) o L’uomo senza sonno (2004), a cui non è riuscito poi a dare seguito con lavori altrettanto convincenti. Poco prolifico, Anderson è tornato lo scorso anno affacciandosi, in Italia e altri paesi europei, sulla piattaforma Netflix con un buon film di spionaggio, Beirut, passato attraverso il Sundance, protagonisti Jon Hamm e Rosamund Pike,.

Questa volta il suo nuovo nuovo action thriller, Fractured, è direttamente un prodotto Netflix Original, che arriverà online il prossimo 11 ottobre. Protagonista è Sam Worthington, nei panni di un padre sconvolto che non si fermerà di fronte a niente per ritrovare la sua famiglia. Infatti, dopo essere corso insieme alla moglie al pronto soccorso per ricoverare la figlia, ferita durante un’incidente, le due donne spariscono insieme a ogni traccia sui registri della loro presenza in ospedale. Una disperata lotta contro il tempo che è stata appena presentata, in prima mondiale, al Fantastic Fest di Austin, Texas.

Nell’attesa di vederlo su Netflix, ecco il trailer ufficiale di Fractures di Brad Anderson.