Foxtrot: ecco il trailer ufficiale italiano

Arriva nelle nostre sale il 22 marzo distribuito da Academy 2 Foxtrot, film israeliano diretto da Samuel Maoz che ha vinto il Gran Premio della Giuria all'ultima Mostra del cinema di Venezia.

Il nuovo film del regista di Lebanon, Leone d’Oro a Venezia nel 2009, interpretato da Lior Ashkenazi, Sarah Adler e Yonatan Shiray, è "la danza di un uomo con il suo destino, una parabola filosofica che analizza il concetto misterioso di fato attraverso la storia di un padre e di un figlio, fisicamente lontani ma che nonostante la distanza riusciranno a cambiare l’uno il destino dell’altro. Tre atti, come in una tragedia greca, per mettere in discussione un intero mondo, le sue convinzioni, i suoi sensi di colpa atavici".

In attesa di vedere questo bel film vi presentiamo il trailer ufficiale italiano.