Fox cancella il biopic su Patty Hearst con Elle Fanning

Succede raramente che un progetto annunciato, con protagonista e regista, venga cancellato, ma succede. È questo il caso del film biografico su Patty Hearst, ereditiera passata alla lotta armata dopo un rapimento, che avrebbe dovuto essere diretto da James Mangold e interpretato da Elle Fanning, e che la Fox ha deciso di togliere dalla produzione per i motivi che adesso vi spieghiamo.

Il film sarebbe stato tratto dal libro di Jeffrey Toobin "American Heiress" e scritto da una coppia di sceneggiatori prestigiosi come Larry Karaszewski e Scott Alexander e avrebbe raccontato il rapimento dell'ereditiera nel 1974, un anno dopo quello di Paul Getty, da parte dell'Esercito di Liberazione Simbionese, un gruppo paramilitare di sinistra americano. Durante la sua prigionia, la ventenne Hearst - in un tipico caso di sindrome di Stoccolma - finì per unirsi al movimento, partecipando alle loro azioni criminose, tra cui una rapina in banca in cui fu vista imbracciare un mitra.

Catturata nel 1975 e sottoposta a processo, dichiarò di essere stata sottoposta a lavaggio del cervello con l'aiuto di droghe come l'LSD e stuprata da due carcerieri (morti all'epoca del processo e impossibilitati a difendersi). Condannata a 7 anni di reclusione, venne liberata dopo 21 mesi, graziata dal presidente Carter nel 1979 e riabilitata da Bill Clinton nel 2001.

Patty Hearst si è sempre dichiarata indignata per un libro che, nelle sue parole, "romanticizza il mio stupro e la mia tortura e definisce il mio rapimento 'una spensierata avventura'" e si era definita rattristata e sconvolta dall'idea che qualcuno avesse deciso di trarne un film. Si è anche opposta a un documentario che dovrebbe andare in onda sulla CNN il primo febbraio: "Mi rifiuto di di concedere a Jeffrey Toobin, alla 21st Century Fox, alla CNN o a qualsiasi altra persona coinvolta in questi progetti il potere di vittimizzarmi di nuovo, o di dar loro una tribuna in cui colpevolizzare le vittime sia accettabile".

A differenza di Paul Getty, che è morto e non si è potuto opporre alle rappresentazioni della sua drammatica storia in Tutti i soldi del mondo e nell'imminente serie Trust, Patty Hearst è viva e vegeta e non concederà a nessuno il diritto di raccontare la sua storia.