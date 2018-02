Foto di classe (e un video) con TUTTI i supereroi Marvel!

Wow! Questa notizia ha risvegliato il fan dei cinecomic Marvel che sonnecchiava in noi, di tutti i supereroi di quell'universo e soprattutto di tutti coloro che li hanno creati e incarnati al cinema. I Marvel Studios compiono 10 anni, e quale modo migliore, ha pensato Kevin Feige, per festeggiare la ricorrenza, che riunire in uno Studio TUTTI gli attori che hanno interpretato i supereroi, i registi che hanno diretto i film e il Generalissimo Stan Lee che è il padre di questo vivacissimo universo, per una vera e propria foto di classe?

Detto, fatto: con la foto, che vede al centro Robert Downey Jr. (noblesse oblige, visto che è proprio l'uscita del primo Iron Man a marcare questo importante anniversario) al fianco di Feige, con alle spalle Lee, è stato diffuso anche un video, col brindisi, e coi vecchi e nuovi supereroi che commentano ed esprimono stupore e meraviglia nel trovarsi insieme a tanti stimati colleghi.

E' un'iniziativa che ci piace molto anche perché ricorda le vecchie usanze degli Studios hollywoodiani, con le cene e le carrellate sulle star, che era anche un modo di ringraziare i fan per il loro affetto e far vedere loro che non solo di soldi si trattava. Saremo sentimentali, ma non appena abbiamo saputo di questa iniziativa siamo corsi a condividerla. Ci uniamo in spirito al brindisi che Kevin Feige ha fatto ieri coi suoi eroi e speriamo che il Marvelverse cinematografico ci porti ancora molte ore di divertimento.