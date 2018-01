Forte calo di incassi e cinema italiano nel 2017, ma si spera nella nuova legge cinema

Non sono mai troppo diverse le doglianze tipicamente squadernate nel corso degli incontri in cui gli addetti ai lavori fanno un bilancio sull’anno al cinema appena trascorso. Il problema dell’allungamento della stagione, nelle sale, e non sugli asciugamani delle spiagge, è il più presente, e senz’altro uno dei decisivi. Pensate che in Spagna, dove quest’anno ci sono stati più spettatori che nel nostro paese, invertendo una tendenza consolidata, nel corso dei tre mesi estivi gli incassi sono stati superiori di 100 milioni di euro a quelli italiani. Inutile specificare come caldo e mare ci siano anche da quelle parti.

Queste problematiche sono state dibattute questa mattina in occasione della presentazione alla stampa dei dati sul mercato cinematografico 2017; presenti i vertici delle associazioni di categoria: Francesco Rutelli per l’ANICA, Francesca Cima per i produttori, Andrea Occhipinti per i distributori, oltre agli esercenti Alberto Francesconi (per l’ANEM) e Carlo Bernaschi (ANEC), alla presenza del direttore generale cinema del MiBACT, Nicola Borrelli.

Innanzitutto i numeri, che sono poco lusinghieri in ogni ambito e rappresentano il secondo peggior risultato degli ultimi cinque anni, dopo la stagione 2014. Le presenze sono state poco oltre 92 milioni, con un calo del 12,38%, mentre gli incassi sono scesi appena meno, dell’11,63%, con 585 milioni rispetto ai 662 di dodici mesi prima. Un affollamento di film poco proficuo si è verificato anche quest’anno, specie considerando che nei mesi estivi, come si diceva, si è persa in Italia l’abitudini di vederz 536 i film distribuiti, seppure in calo, di cui ben 216 di produzione o coproduzione italiana. Parlando delle nostre pellicole, la quota di mercato è scena dal 28,71 al 18,28 %; un calo spiegato in buona parte dall’assenza del Re Mida Zalone, che lo scorso anno con Quo Vado aveva incassato 65 milioni, mentre Perfetti sconosciuti era stata una sorpresa da oltre 17 milioni di euro. Una curiosità: il remake spagnolo del film di Genovese ha superato i risultato al box office dell’originale con Valerio Mastandrea e compagni.

Un settore in costante calo è quello del 3D, effimero boom non più di cinque anni fa. L’ha confermato Richard Borg, in rappresentanza di Cinetel, azienda paritaria fra esercenti e distributori che si occupa di raccogliere i dati di un campione che ormai supera il 95% del mercato delle sale cinematografiche. Solo la Germania e la Scandinavia evitano il calo evidente in tutto il resto d’Europa delle presenze e del numero di spettacoli proposti in 3D, una tecnologia che ormai non sembra più valere, secondo il pubblico, l’incremento del prezzo del biglietto. Molto lusinghieri, invece, i film evento, in sala per pochi giorni, che incassano meglio che negli altri paesi continentali.

Il presidente dell’ANICA, Francesco Rutelli, ha riconosciuto il vistoso calo, legandolo “all’impatto di internet, dobbiamo fare i conti con il fatto che le persone spesso preferiscono una modalità di visione domestica, comoda e pratica. Poi c’è ancora una quota gigantesca di pirateria”.

Allora quali sono le proposte per invertire la tendenza? Molta speranza è riposta nell’entrata in vigore reale della nuova legge cinema voluta dal ministro Franceschini, che prevede aiuti per chi distribuisce (e produce) film in uscita nelle sale d’estate, stanzia 12 milioni per educare finalmente al cinema anche gli alunni delle scuole, valutando l’impatto anche sociale, nel tessuto urbano, della sala cinematografica. La voglia di film non manca, come conferma Rutelli, citando un’indagine che ha riscontrato come ben 32 milioni di italiani hanno visto almeno un film, seppure in una giornata festiva e particolare come il 1 gennaio. “In fondo i biglietti strappati al cinema rappresentano oltre la metà di tutti gli spettacoli dal vivo, compreso il calcio e tutto lo sport, oltre a teatro e concerti”.

Di seguito i primi 30 incassi del 2017