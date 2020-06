Forrest Gump: il film da vedere e commentare insieme lunedì 8 giugno con SimulWatch

News Cinema

Tom Hanks in uno dei suoi ruolo più noti e amati, nel film diretto da Robert Zemekis. Appuntamento su SimulWatch lunedì 8 giugno alle ore 17.

La visione condivisa di lunedì 8 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film amatissimo dal pubblico di tutte le età: Forrest Gump, diretto nel 1994 da Robert Zemeckis con protagonista un indimenticabile Tom Hanks.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Forrest Gump e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 8 giugno alle 17.

Forrest Gump, racconta trent'anni di storia americana del Novecento, dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, visti attraverso gli occhi semplici ed innocenti di un bambino, poi ragazzo ed infine uomo, con disabilità intellettive: ingenuo e naif, ma di sconvolgenti coerenza, bonta d'animo e generosità. Seduto su una panchina alla fermata di un autobus a Savannah, Forrest racconta la sua vita a due signore sedute con lui, e a noi spettatori.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Happy Family.