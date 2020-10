Forest Withaker inventore di giocattoli nel colorato trailer di Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

News Cinema

Jingle Jangle: Un'avventura natalizia è il film di Natale di Netflix. Sarà disponibile dal 13 novembre e vede protagonista un Forest Whitaker capellone e giocattolaio.

E’ già Natale a casa Netflix, e infatti il colosso dello streaming ha appena diffuso l'allegro e colorato trailer di Jingle Jangle: Un'avventura natalizia, un feel good movie per grandi e per piccini che si fregia di due grandissimi artisti: il premio Oscar Forest Whitaker e il cantante John Legend, a cui dobbiamo i brani originali del film, a cominciare da "This Day", cantata da Usher e Kiana Ledè.

Jingle Jangle è un'avventura musicale, o anche una favola, ambientata nell'immaginaria e vibrante città di Cobbleton, dove il giocattolaio Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) trascorre le giornate inventando meraviglie di ogni sorta da vendere ai bambini. L'uomo ha un apprendista (Keegan-Michael Key), che gli ruba la sua più prestigiosa creazione, e una nipote (Madalen Mills), che scopre una vecchia e dimenticata invenzione di Jeronicus e risveglia la magia.

La regia di Jingle Jangle è di David E. Talbert, che ha già diretto due film di ambientazione natalizia e che qualche giorno fa ha postato alcune foto del film su Instagram esprimendo immensa gioia per la realizzazione di un progetto che aveva in mente da tempo immemore.

Il trailer di Jingle Jangle: A Christmas Story

Nel cast di Jingle Jangle: Un'avventura natalizia ci sono anche Anika Noni Rose, Kieron Dyer, Justin Cornwell, Lisa Davina Phillip e soprattutto Hugh Bonneville, il Robert Crawley di Downton Abbey. Il film, che sarà disponibile dal 13 novembre, è stato girato in Gran Bretagna, a Norwich, che è diventata una cittadina vittoriana vestita a festa. La vediamo, in tutto il suo splendore, nelle prime immagini del film, che ci ricorda un po’ sia Hugo Cabret che Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie.