Forest Whitaker compie oggi 60 anni. I migliori film in streaming dell'attore premio Oscar

Da Bird di Clint Eastwood al recente successo di Black Panther: scopriamo i migliori titoli in streaming del caratterista americano

Compie oggi sessant'anni il premio Oscar Forest Whitaker, uno degli attori più stimati dell'intero panorama cinematografico americano. Attivo fin dalla metà degli anni ‘80, l’attore (e regista) ha collaborato con enorme successo con alcuni dei piú importanti cineasti contemporanei, come dimostreranno i cinque film in streaming selezionati per onorarne la carriera. Whitaker è uno dei rari interpreti nella storia del cinema ad aver ottenuto l’Oscar come miglior attore protagonista e la Palma d’Oro a Cannes per l'interpretazione maschile, “doppietta” che può vantare insieme ad altri nomi del calibro di Jack Lemmon, Paul Newman, William Hurt, Jack Nicholson, Marlon Brando e pochi altri. Eccovi dunque le opere che ci hanno fatto considerare negli anni Forest Whitaker come uno dei migliori attori del cinema americano. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Forest Whitaker

Bird

La moglie del soldato

Panic Room

L’ultimo re di Scozia

Black Panther

Bird (1988)

Dopo aver collaborato con Martin Scorsese ne Il colore dei soldi due anni prima Forest Whitaker centra subito il ruolo da protagonista nel biopic che Clint Eastwood dedica al grande musicista jazz Charlie Parker. Il risultato è impressionante e vale all’attore il premio sulla Croisette. Bird si rivela un film malinconico e appassionato, il cui ritmo interno è dettato principalmente dall'amore del suo autore per la musica. Oscar per il miglior sonoro e Golden Globe per la regia. Primo film considerato “d’autore” di Eastwood. Ne aveva già diretti altri ovviamente, ma questo è davvero speciale...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La moglie del soldato (1992)

I duetti che Whitaker ci regala insieme a Stephen Rea sono la cosa più emozionante de La moglie del soldato, capolavoro firmato Neil Jordan. La capacità dell’autore di mescolare melodramma, film politico, discorso civile e romanticismo viene espressa al suo massimo livello in questo film dalla storia incredibilmente ben orchestrata, meritevole dell’Oscar per la sceneggiatura originale. E se quell’anno non ci fosse stato Gli spietati di Clint Eastwood, avrebbe meritato anche i premi per il film e la regia. Un film denso e malinconico, tenero e durissimo, il meglio che il cinema di quel decennio potesse produrre. Non ce ne sono più di film come questo. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Panic Room (2002)

Panic Room: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Nel notevole thriller di David Fincher Forest Whitaker interpreta il ruolo del più umano dei tre scassinatori che costringono Jodie Foster e Kristen Stewart a barricarsi dentro la Panic Room che regala il titolo al film. Omaggio esplicito ad Alfred Hitchcock, il lungometraggio diventa scena dopo scena sempre più claustrofobico, conservando però un’eleganza estetica clamorosa. Grande esempio di cinema di genere che si eleva a prodotto raffinato e per palati fini. Successo di critica e pubblico con i titoli di testa che rimandano direttamente a Psycho. Che gioia cinefila! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

L’ultimo re di Scozia (2006)

Il biopic reso fiction da Kevin MacDonald regala a Whitaker l’Oscar grazie alla sua poderosa interpretazione del dittatore dell’Uganda Idi Amin. Co-protagonista molto efficace un giovane James McAvoy, che contribuisce a fare de L’ultimo re di Scozia un dramma di impegno storico-civile molto potente, con momenti che mettono a dura prova lo spettatore. Nel cast anche un’efficacissima Gillian Anderson. Da una sceneggiatura di Jeremy Brock e Peter Morgan, quello di The Crown. Da riscoprire per innamorarsi della capacità di Whitaker di incutere timore con un solo sorriso. A dir poco inquietante. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TiMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Black Panther (2018)

Chiudiamo con il piccolo ma significativo ruolo nel blockbuster diretto da Ryan Coogler, primo cinecomic della storia del cinema ad essere candidato all’Oscar come miglior film. Black Panther è cinema mainstream ottimamente organizzato, scritto e diretto con la coerenza di chi vuol raccontare la storia e l’orgoglio della comunità afroamericana dietro l'invenzione dei personaggi. Chadwick Boseman e Michael B. Jordan sono magnifici rivali in un film a tratti davvero sorprendente, con un’anima non solo commerciale, tutt’altro. Aspettiamo il sequel con trepidazione, speriamo che anche senza il suo protagonista possa funzionare...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TiMVision, Disney +.,