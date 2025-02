FolleMente: Paolo Genovese presenta insieme al cast il film sulla guerra fra emozioni al primo appuntamento

News Cinema

Si intitola FolleMente la commedia di Paolo Genovese che racconta la storia di un primo appuntamento e delle emozioni che abitano la mente dei due protagonisti. Il regista lo ha presentato oggi alla stampa insieme al cast. L'uscita in sala è prevista per il 20 febbraio.

Per favore non chiamatelo l'Inside Out italiano. FolleMente, che è il nuovo film di Paolo Genovese, non è né un reboot né un'imitazione, per quanto lontana, del fortunato film di animazione della Pixar nel quale le emozioni di una bambina di nome Riley si davano battaglia. La commedia con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Marco Giallini e così via nasce infatti a fine anni '90, quando il regista formava ancora un duo con Luca Miniero e, per uno spot della Rai, aveva immaginato un abbonato "abitato" da diversi personaggi o comunque tormentato da una pluralità di voci interiori. C'è da dire, poi, che Genovese conosce i segreti di una buona sceneggiatura, come dimostrano Perfetti sconosciuti o Immaturi. In più, essendosi mosso nelle più disparate direzioni, il regista ha sempre creduto e saputo che un buon film nasce da un buon soggetto e si è mosso quindi di conseguenza. Passando alla trama del film, FolleMente racconta sì uno scontro fra stati d'animo o sentimenti, ma in questo caso si combatte su due campi di battaglia e non su uno solo, perché si parla di un uomo e di una donna che si trovano a interagire. Lui ha il volto di Edoardo Leo e lei di Pilar Fogliati, e nella mente del primo ci sono Marco Giallini, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria e Maurizio Lastrico, mentre nella testa di lei a non andare d'accordo sono Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini e Maria Chiara Giannetta.

Sulle prime Paolo Genovese era sicuro di voler sviluppare la sua vecchia idea sull'abbonato Rai, ma Paolo Costella l'ha convinto a buttarsi e, dopo una prima versione della sceneggiatura, che è stata quasi immediatamente cestinata, i due hanno pensato di concentrarsi su un evento capace di scatenare grande confusione interiore nei protagonisti. Parliamo del primo appuntamento fra due persone che si piacciono: "Il primo appuntamento è un momento specifico che tutti ricordiamo e in cui tutti andiamo nel pallone" - spiega il regista durante la conferenza stampa di FolleMente. "La nostra testa frigge e il contrasto tra ciò che pensiamo, le scelte che facciamo e ciò che diciamo è più evidente. Quindi Paolo ed io abbiamo cominciato a percorrere questa strada. In corsa si sono aggiunte Isabella Aguilar, Flaminia Gressi e Lucia Calamaro, e devo dire che è stato un lavoro di sceneggiatura estremamente divertente e interessante, anche perché quello che abbiamo fatto in sede di scrittura è complementare a ciò che accade nel film. Le litigate e le semplici discussioni tra i personaggi di FolleMente sono molto simili ai contrasti che nascevano quando noi cinque scrivevamo il copione, in particolare quando si doveva decidere a chi, fra Piero e Lara, si dovesse concedere l'iniziativa del primo bacio".

Anche se in FolleMente ci sono diverse battute esilaranti e i dialoghi sono brillanti e spiritosi, Paolo Genovese ci teneva a fare non un film comico ma una commedia in cui a scatenare la risata fossero le cose che accadevano ai personaggi: "Il tentativo, almeno da parte mia, è sempre quello di riuscire a fare una commedia che abbia un umorismo di situazione e non di battuta. Trovo che la commedia di situazione sia più difficile di qualunque altro genere, perché devi costruire una situazione che faccia ridere. Le battute, quando ti vengono, sai subito che funzioneranno. La situazione, invece, ogni volta è un po’ una magia, un'alchimia, un gioco di prestigio che speri possa entusiasmare il pubblico. In FolleMente ciò che fa ridere non sono le battute ma le situazioni, e quindi ho cercato di scrivere e dirigere una commedia all'inglese, piena di ironia se non di sarcasmo, in cui i meccanismi narrativi potessero funzionare".

In FolleMente non c'è un attore fuori posto. Ognuno è perfetto per il ruolo che interpreta. Claudio Santamaria, per esempio, è un ottimo Eros, così come Vittoria Puccini e Maurizio Lastrico assolvono bene la loro funzione di "lati romantici". Nonostante questo, Genovese non ha scritto la sceneggiatura insieme ai suoi collaboratori pensando a determinati attori: "Immaginare il cast è la parte più divertente di un film. Quando ti stanchi di scrivere, ti metti là e cominci a fantasticare sui nomi, però trovo sbagliato partire sapendo chi dirigerai, perché così facendo rischi di schiacciare la sceneggiatura sull'attore, visto che ne conosci le caratteristiche. È bello invece pensare liberamente e, una volta finito di scrivere, immaginare l'attore giusto. Nel pensare a questo cast, mi sono concentrato sull'armonia che poteva scaturire dal gruppo, perché in molti casi l'armonia e il divertimento fra persone te li ritrovi nel film. Spesso il set sembrava la ricreazione di un asilo, ma il tempo che andava perso nelle risate e nel cazzeggio ha giovato tantissimo a FolleMente".

Il primo appuntamento fra Piero e Lara è pieno di momenti imbarazzanti, aspettative deluse e non detti, tanto che viene da chiedersi se sia possibile oggi costruire un rapporto di coppia solido e felice. Paolo Genovese si pone certamente questa domanda, anche alla luce dei recenti cambiamenti nel rapporto fra i sessi: "Abbiamo rimesso tutto in discussione ed è interessante cercare di capire come dobbiamo comportarci. A volte io vorrei mettermi in ginocchio e chiedere: 'Ditemi cosa devo fare perché non lo so più!'. Un incontro è diventato una specie di escape room, dove tu hai tutti gli indizi ma se sbagli una cosa sei fuori. Però è difficile. Quando per esempio vai a cena fuori e arriva il conto, come devi fare? Paghi tu? Sei un maschilista. Si divide? Sei un pidocchio. Paga lei? Sei un approfittatore. Che dobbiamo fare? Scherzi a parte, nel rispetto di questa necessaria evoluzione nelle dinamiche tra i sessi, le cose si sono modificate così velocemente che il tempo per elaborare il cambiamento è stato troppo poco, quindi facciamo fatica ad adattarci".

Anche Edoardo Leo e Pilar Fogliati hanno qualcosa da dire in merito al rapporto e alla distanza siderale tra uomo e donna e al primo appuntamento.

"Il cambiamento dei ruoli c'è sempre stato" - spiega Leo - "anche se guardi all'800 e al '900. Adesso assistiamo a un'ulteriore ridefinizione. C'è però una cosa che resta immutabile, che è il momento del primo appuntamento, e cioè quando ti dovresti mostrare a una persona per quello che sei e invece cerchi di nascondere le tue fragilità e le tue paure oppure di giocarci. Si tratta di una meravigliosa partita a scacchi che uomini e donne continuano a giocare da sempre, e probabilmente il film suggerisce che dovremmo mostrarci per quello che siamo e ci dice che a volte quelle paure, quelle insicurezze e quelle fragilità sono addirittura affascinanti. Eppure, nonostante queste cose ci vengano dette da secoli, sia gli uomini che le donne continuano a tenerle dentro perché pensano che siano roba da sfigati. Sono sensazioni che non hanno età, e che quindi puoi provare a 18 anni come a 70".

"Per me c’è molta speranza" - conclude Pilar Fogliati - "proprio per il fatto che ci sarà sempre un enorme mistero tra un uomo e una donna. Per me un uomo è sempre misterioso e una donna sembra sempre misteriosa a un uomo, tanto che entrambi si domandano: 'Che cosa pensa? Che cosa vuole?' Quindi, se si mantiene questo mistero, continueremo in eterno a essere attratti gli uni dagli altri. Credo che la donna sia più complessa dell'uomo, e questo non la mette in una posizione di vantaggio. Io invidio moltissimo gli uomini e preferirei ragionare in maniera molto più semplice".

FolleMente arriverà nelle nostre sale il 20 febbraio distribuito da 01 Distribution.