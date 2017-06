Folla di ragazzi per il casting di Succede, il film tratto dal romanzo di Sofia Viscardi - Guarda il video

Tra i giovani della sua generazione, la Generazione Z per essere precisi, la 18enne Sofia Viscardi è una star, su Youtube, su Instagram (un milione e mezzo di follower) e in libreria. Il suo primo romanzo "Succede", pubblicato un anno fa da Mondadori, ha venduto 100.000 copie. Ora quel libro sta per diventare un film diretto dall'esordiente Francesca Mazzoleni (assistente alla regia nel film di Marco Danieli La ragazza del mondo) e prodotto da Indigo Film in collaborazione con Show Reel.



In vista dell'inizio delle riprese di Succede, che dovrebbere prendere il via in autunno, è stata la stessa Sofia, attraverso i suoi profili social, ad annunciare il casting per trovare i tre giovani protagonisti: Meg, Olly e Tom. La risposta non si è fatta attendere, 3000 ragazzi provenienti da tutta Italia si sono messi in fila per partecipare alla selezione:





Il romanzo "Succede" racconta la vita di Margherita, una ragazza che somiglia un po' a Sofia: lei è timida, è goffa, è insicura. Fa fatica a relazionarsi con gli altri, non le piace attirare l'attenzione. Ha i capelli ricci sempre arruffati, non ha mai tempo, perché è sempre in ritardo con la vita. Sullo sfondo della Milano contemporanea, fatta di bar e localini, le avventure eroicomiche a scuola e i primi baci: il diario delle emozioni, di amori e di paure, di verifiche scolastiche e sentimentali...