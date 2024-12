Flow, al'orizzonte c'è l'Oscar per il film animato? Aumentano i premi prestigiosi

News Cinema

Miglior film di animazione agli European Film Awards e ai New York Film Critics Circle Awards, il particolare Flow di Gints Zilbalodis comincia seriamente ad avvicinarsi agli Oscar. E secondo molti meriterebbe la statuetta.

Flow - Un mondo da salvare, il film di animazione di Gints Zilbalodis, passato anche ad Alice nella Città nell'ambito dell'ultima Festa di Roma, continua a mietere consensi della critica internazionale, e sta per avere una distribuzione completa negli USA, dopo le anteprime. Considerando la portata degli ultimi due premi che il lungometraggio ha ricevuto, dopo le acclamazioni ad Annecy e a Cannes, in molti parlano di una reale competitività dell'opera ai prossimi premi Oscar, nella categoria animazione. Avendo coperto questo fenomeno di persona con gli articoli che vi riproponiamo qui in basso, non possiamo che abbracciare questa prospettiva per il film distribuito in Italia da Teodora. Leggi anche Flow - Un mondo da salvare, la recensione del magistrale film animato di Gints Zilbalodis Flow - Un mondo da salvare, il regista Gints Zilbalodis: "La mia animazione europea per il gusto dell'inaspettato"

Flow, il film di Gints Zilbalodis conquista anche gli European Film Awards