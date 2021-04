Flight: come è stata fatta la scena dell'aereo (ispirata a un vero incidente) nel film con Denzel Washington

News Cinema

Diretto dal maestro Robert Zemeckis, Flight del 2012 è un film con una spettacolare sequenza d'apertura che mostra un pilota aereo fare l'impossibile per minimizzare i danni di un atterraggio di fortuna.

Uscito al cinema negli ultimi mesi del 2012, il film Flight è la storia di un uomo che deve affrontare le conseguenze di alcune scelte sbagliate che ha fatto nella vita. Il suo nome è Whip Whitaker, è dipendente dalla cocaina e dall'alcol ma è anche un eccellente pilota d'aereo.

Una mattina si sveglia in una camera d'albergo dopo una nottata di vizi e divertimento con una collega di lavoro, discute al telefono con l'ex moglie, si fa una striscia di polverina bianca e si imbarca sul volo Orlando - Atlanta di cui è lui il pilota e comandante. Dopo le formalità di rito per il decollo, cede i comandi al giovane co-pilota e si mette a dormire. A causa di un guasto, l'aereo inizia a perdere quota velocemente. Nonostante non sia al massimo della lucidità, Whitaker riesce a contenere i danni della catastrofe soltanto grazie all'esperienza e alla sua abilità fuori dal comune.

Diretto da Robert Zemeckis, il regista di Forrest Gump, Ritorno al futuro e Cast Away che sa molto bene come dare risalto alla narrazione di una buona sceneggiatura, Flight è la storia di un uomo sull'orlo del baratro, di decisioni giuste e di decisioni sbagliate e di conseguenze da affrontare con tutto il coraggio, l'onore e l'onestà possibili. A patto di riuscire a trovarle guardandosi allo specchio tutti i giorni e senza mentire.

Il film non potrebbe vantare lo stesso coinvolgimento se nel ruolo del protagonista non ci fosse Denzel Washington, estremamente carismatico nel ritrarre un uomo che ispira emozioni constrastanti. Il valore del film dunque è il modo in cui è raccontata questa storia, vogliamo però soffermarci sul tocco hollywoodiano nel costruire una spettacolare sequenza iniziale.

Flight, la magia di Hollywood: come è stato fatto l'incidente aereo

L'idea del film nacque dallo sceneggiatore John Gatins il quale, nel 1999, viaggiava su un volo che da Francoforte lo stava portando a New York. Seduto accanto a lui sull'aereo, c'era un pilota fuori servizio. Il fatto che si trattasse proprio di un pilota gli creava un'inquietudine che non riusciva inizialmente a spiegare. Poi Gatins capì.

Nella sua mente c'era la rassicurante idea che un pilota fosse un eroe pronto a fare scudo con il corpo, pur di portarlo sano e salvo a destinazione. Vedere invece un pilota non fare nulla di diverso rispetto a lui, gli fece realizzare che quel pilota fosse un uomo ordinario, dunque soggetto a bisogni e difficoltà di un qualunque essere umano.

Un incidente occorso al volo 261 dell'Alaska Airlines fu l'evento sul quale Gatins basò il primo atto della storia di Flight. In quel caso, l'aereo decollò il 31 gennaio 2000 da Puerto Vallarta in Messico per raggiungere Seattle con scalo intermedio a San Francisco. A causa di un guasto allo stabilizzatore di coda, l'MD-83 iniziò a precipitare capovolgendosi. Per un po' i piloti credevano che sarebbero riusciti a controllarlo comunque, stando alle registrazioni della scatola nera, ma la parte danneggiata era tale che non ci sarebbe stato modo di recuperare quota. L'aereo si inabissò nell'oceano pacifico al largo di Los Angeles e nell'impatto con la superficie persero la vita tutte le 88 persone a bordo.