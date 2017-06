Flatliners - Linea Mortale: guarda in anteprima esclusiva il primo trailer italiano del film!

Julia Roberts, Kiefer Sutherland e Kevin Bacon nel 1990 erano tre giovani attori tra i più promettenti della loro generazione e stavano per diventare i protagonisti, insieme a Oliver Platt e William Bladwin, di un thriller soprannaturale che sarebbe diventato un piccolo cult nel suo genere. Il film, diretto da Joel Schumacher, s'intitolava Linea Mortale e raccontava di giovani studenti di medicina che si dedicavano ad esperimenti post mortem dalle conseguenze piuttosto terrificanti.

27 anni dopo, il regista Niels Arden Oplev (quello di Uomini che odiano le donne, tanto per intenderci) riprende quella storia scritta da Peter Filardi in Flatliners - Linea Mortale, al cui uscita è prevista per il 23 novembre prossimo.

Nel cast di questo nuovo film troveremo Ellen Page, Nina Dobrev, Diego Luna, Kiersey Clemons, Charlotte McKinney e assisteremo al ritorno di Kiefer Sutherland nei panni del dottor Nelson Wright.



Del film è appena arrivato il primo trailer in italiano e noi ve lo presentiamo qui sotto in anteprima esclusiva:





La trama ufficiale del film:

In Flatliners - Linea Mortale, cinque studenti di medicina, sperando di farsi un'idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell'aldilà.