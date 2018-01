Flashpoint: saranno John Francis Daley e Jonathan Goldstein a dirigere il cinecomic con Ezra Miller

La Warner Bros e la DC hanno scelto John Francis Daley e Jonathan Goldstein (Come ti rovino le vacanze, l'imminente Game Night) per dirigere il cinecomic Flashpoint, dedicato al supereroe interpretato sul grande schermo da Ezra Miller. La coppia di registi non è estranea al mondo degli adattamenti cinematografici da fumetti, avendo scritto il primo draft del "rivale" della Sony/Marvel Spider Man: Homecoming, il quale si è rivelato un enorme successo di pubblico e critica.

A quanto pare una nuova versione della sceneggiatura dello standalone ha incluso molti più momenti comici rispetto al passato, e questo potrebbe aver influenzato la scelta di due registi a loro agio con la commedia. Adesso bisogna capire quando inizieranno le riprese del film, che dipendono ovviamente dagli impegni di Ezra Miller, il quale ha appena finito di girare Animali Fantastici 2: I crimini di Grindenwald.

All'ultimo San Diego Comic Con è stato annunciato che la nuova avventura cinematografica con protagonista Flash sarebbe stata tratta appunto da Flashpoint del 2011, la popolare versione di fumetti in cinque parti ideata da Geoff Johns e Andy Kubert in cui Flash cambia l'intero universo della DC andando indietro nel tempo per cambiare qualcosa che non va...Molti membri della Justice League riprenderanno il loro ruoli nel prossimo progetto, con l'unica incognita legata a Ben Affleck, sempre più incerto riguardo il suo futuro come Batman...

Ricordiamo che in precedenza due altri registi erano stati chiamati a dirigere Flashpoint, e cioè prima Seth Grahame-Smith e poi Rick Famuyiwa, entrambi poi allontanati per le solite divergenze creative con gli Studio. Il film non ha ancora una data d'uscita fissata.