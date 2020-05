Flash Gordon: il nuovo, mirabolante trailer in 4k del cult del 1980!

News Cinema

Restaurato per i suoi 40 anni, arriva in 4k Flash Gordon, il super cult (e anche un po' trash) di Mike Hodges con Sam J. Jones, Max Von Sydow, Ornella Muti, Timothy Dalton, Topol, Mariangela Melato e la musica dei Queen.

Per un ragazzino degli anni Ottanta, l'attacco della canzone dei Queen per la colonna sonora di Flash Gordon dà il via a un riflesso pavloviano che induce a rispondere ancora oggi, dopo "Flash!", "ah-ha!". E la colonna sonora è solo una dei tanti motivi di vero culto camp trash attorno a questa "extravaganza" prodotta da Dino De Laurentis e di cui vi presentiamo il mirabolante e coloratissimo trailer del restauro in 4K, realizzato per il quarantesimo anniversario dell'uscita del film.

Diretto dall'inglese Mike Hodges, vede Sam J. Jones, un ex marine al suo primo ruolo da protagonista, nei panni del personaggio inventato da Alex Raymond nel 1934. Al suo fianco un cast composito: Ornella Muti nella parte della principessa Aura, Mariangela Melato nel ruolo di Kala e ancora Timothy Dalton (il principe Barin), Max Von Sydow (l'imperatore Ming) e il grande attore israeliano Topol che è il dottor Zarkov.

Questa la dichiarazione di Mike Hodges, che oggi ha 87 anni, sul restauro del suo film più famoso:

Sono molto grato a Studiocanal per questo brillante restauro in 4K. Il restauro cattura perfettamente i vivaci colori del set, dei cieli e dei costumi. E corregge anche alcuni dei problemi che abbiamo avuto con gli effetti speciali che usavamo allora. Con il Chroma key abbiamo potuto inserire i cieli, i razzi, gli uomini falco, praticamente dove li volevamo, sullo sfondo del blue screen costruito sui set nei teatri di posa. I problemi sono arrivati dopo, quando abbiamo dovuto eliminare, ad esempio, i cavi usati per gli uomini falco. Alla fine ci siamo riusciti ma perfino allora alcune delle copie a 35 millimetri avevano delle varianti e i cavi riaffioravano. Con questo nuovo restauro quel problema è fortunatamente risolto per sempre. Naturalmente il Chroma Key è un sistema primitivo in confronto ai procedimenti attuali. Ciò detto sono felice che siamo rimasti fedeli a quel sistema fuori moda. Il CGI sarebbe stato troppo patinato. Dopo tutto Flash Gordon era un fumetto degli anni Trenta riportato in vita in pellicola circa 50 anni dopo.

E allora... Flash!