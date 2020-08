Flash Gordon: il film da vedere e commentare insieme domenica 23 agosto con SimulWatch

News Cinema

Ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti del 1934, Flash Gordon è un indimenticabile fantasy degli anni 80 con la celebre canzone dei Queen. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 23 agosto alle 16.

La visione condivisa di domenica 23 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un indimenticabile fantasy del 1980 con la celebre canzone scritta appositamente dai Queen. Flash Gordon è tratto dal personaggio a fumetti creato nel 1934 da Alex Raymond, già oggetto di adattamenti cinematografici tra il 1936 e il 1940. Diretto da Mike Hodges, il film cercava di imporsi come nuovo colossal di fantascienza sulla scia del successo di Star Wars (1977) sfruttando inoltre la provenienza dai fumetti del personaggio principale, in quanto anche il film di Superman (1978) aveva avuto un ottimo riscontro di pubblico. Nel numeroso cast del film troviamo Sam J. Jones, Melody Anderson, Max von Sydow, Topol, Ornella Muti, Timothy Dalton, Brian Blessed, Mariangela Melato, Philip Stone, John Osborne e Richard O'Brien.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Flash Gordon e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 23 agosto alle 16.

Flash Gordon racconta la storia di un giocatore dei New York Jets che sopravvive misteriosamente a un tremendo incidente aereo, cambiando completamente il corso della sua vita. Tutto ha inizio quando lo spietato imperatore Ming il Terribile (Max von Sydow) decide di distruggere il pianeta Terra per noia. Comincia così a lanciare meteoriti e a provocare catastrofici eventi naturali, causando la caduta di un aeroplano sul quale stanno viaggiando "Flash" Gordon (Sam J. Jones), e la giornalista Dale Arden (Melody Anderson). I due riescono inspiegabilmente a salvarsi e al loro risveglio si ritrovano nella casa del dottor Hans Zarkov, un ex-consulente della NASA, che spiega loro che questi episodi disastrosi sono in realtà provocati da una forza sconosciuta che sta spingendo la Luna verso la Terra. Per indagare meglio gli strani fenomeni lo scienziato ha inventato un razzo che consente di viaggiare nello spazio.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

