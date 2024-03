Flaminia: ecco il trailer del primo film di e con Michela Giraud

News Cinema

Al cinema dall'11 aprile distribuito da Vision Distribution il film che segna l'esordio alla regia della popolare attrice comica. Ecco trailer, trama e poster di Fortuna.

Michela Giraud è una delle più popolari stand up comedian italiane: su Netflix la potete vedere nello speciale Michela Giraud: La verita, lo giuro!, su Prime è stata protagonista della prima edizione di LOL - Chi ride è fuori.

Ovviamente è apparsa più e più volte anche al cinema, in film come Maschile singolare o Il mammone. Ora, come era prevedibile, Michela Giraud sta per debuttare al cinema con un film "tutto suo", nel senso che non solo la vede protagonista, ma anche sceneggiatrice (con Francesco Marioni, Greta Scicchitano e Marco Vicari) e regista.

Il primo film di e con Michela Giraud si intitola Flaminia, e lo vedremo al cinema dall’11 aprile distribuito da Vision Distribution. Nel cast, assieme alla protagonista, ci sono Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano, Edoardo Purgatori, Catherine Bertoni de Laet, Ludovica Bizzaglia, Francesca Valtorta, Fabrizio Colica e Lucrezia Lante Della Rovere.

Flaminia racconta la storia di una giovane donna prossima al matrimonio. Come recita il comunicato stampa che ne annuncia l'uscita:

Per la sua opera prima Giraud sceglie un tono spensierato e sagace per raccontare una storia che affronta temi importanti e delicati, rivelando un altro lato della sua sensibilità di artista.

Prendendo spunto dalle difficoltà e dalle ipocrisie che si celano dietro le porte delle case borghesi Michela Giraud ci racconta una storia divertente e toccante e se qualcuno vi dirà che è una storia vera, non credetegli.