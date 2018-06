First Man: Ryan Gosling è Neil Armstrong nel trailer del film diretto da Damien Chazelle

Torna la coppia attore-regista di La La Land, e questa volta ci porta sulla Luna.

In First Man, Ryan Gosling interpreta il ruolo del primo uomo a mettere piede sul satellite naturale , e a dirigerlo c'è Damiel Chazelle.

Basato su una biografia di James Hansen dal titolo "First Man: A Life of Neil A. Armstrong", adattata da Josh Singer, autore del copione di Il caso Spotlight, il film racconta la storia della storica missione organizzata dalla NASA e la vita di Armstrong negli anni che vanno dal 1961 al 1969.

Ecco il primo trailer di First Man:

Nel cast del film, al fianco di Gosling, ci sono anche Claire Foy, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Shea Whigham e Jon Bernthal.

Previsto nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre, First Man potrebbe essere uno dei film che vedremo al prossimo Festival di Venezia.