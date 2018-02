First Man: niente jazz nella colonna sonora del film di Damien Chazelle

Se Damien Chazelle fosse una forma musicale, sarebbe certamente il jazz, come dimostrano - oltre alla sua formazione alla Princeton High School - Guy and Madeleine on a Park Bence, Whiplash con le splendide "Caravan" e "Whiplash" e, ovviamente, La La Land. In quest'ultimo, nel caso qualcuno lo avesse dimenticato, il protagonista Sebastian era un pianista jazz che sognava di aprire un locale in cui suonare, appunto, il jazz.

E First Man? Che colonna sonora avrà? Il regista continuerà a coltivare la sua ossessione per il genere praticato con sublime maestria da John Coltrane, Fats Domino e Miles Davis? Ebbene no!

Il film con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong sarà accompagnato, nonostante l'ambientazione negli anni '60, da musica elettronica. Lo ha spiegato a Variety il compositore Justin Hurwitz durante la serata dei Grammy Awards, e Variery ha subito diffuso la notizia con un tweet (in cui si legge: "Mi allontanerò dal jazz e dalla musica d'orchestra vecchio stile per sperimentare con la musica elettronica").

#JustinHurwitz on the music for Damien Chazelle (@DSChazelle)'s Neil Armstrong movie, "First Man": "I'm getting away from jazz and old-fashioned orchestral sounds and experimenting with electronic music" #GRAMMYs https://t.co/c3xBlgI5RD pic.twitter.com/JMcqm6If8J — Variety (@Variety) 28 gennaio 2018

Con un cast composto anche da Kyle Chandler, Claire Foy, John Bernthal, Jason Clarke e Corey Stroll, First Man racconta la storia della missione spaziale che portò Armstrong nel 1969 a mettere il primo piede sulla luna e degli 8 anni di estenuanti preparativi. Scritto da Josh Singer (che ha vinto l'Oscar per Il caso Spotlight), il film è l'adattamento del libro di James Hansen "First Man: A Life Of Neil A. Armstrong" e arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre.