First Kill: il trailer del thriller con Bruce Willis e Hayden Christensen

Formano una coppia piuttosto bene assortita Hayden Christensen e Bruce Willis, anche se ai tempi di Star Wars: Episodio II - L'attacco dei Cloni nessuno avrebbe visto Anakin Skywalker al fianco del celebre e tutto sommato ruvido action-hero. E invece eccoli duettare in First Kill, un thriller di Steven C. Miller (regista di Escape Plan 2).

Protagonista della vicenda è un broker di Wall Street (Christensen) che, per cementare il rapporto con il figlio Danny, porta la famiglia in gita nella casa nella foresta in cui è cresciuto. Durante una battuta di caccia insieme al bambino, si imbatte in un manipolo di criminali e assiste a un omicidio. Dopodiché Danny viene rapito e l'uomo si ritrova fra due fuochi: il capo della polizia (Willis) e i malfattori.

First Kill uscirà nelle sale americane e on demand il 21 luglio e questo è il trailer del film.