First Date: un primo appuntamento si trasforma in un incubo nel trailer del film

Direttamente dal Sundance film festival arriva un film che mescola azione, tensione e comicità e si intitola First Date. Parla di un originale e assurdo primo appuntamento fra due teenager.

Il primo appuntamento fra due adolescenti che si piacciono molto prende risvolti a dir poco inaspettati in First Date, un film un po’ drammatico e un po’ comico, e con qualcosa del thriller, che arriva direttamente dal Sundance Film Festival.

I protagonisti di First Date sono Tyson Brown e Shelby Duclos. Il primo è al suo debutto in un lungometraggio, mentre la seconda ha già un film all'attivo. La regia è di Manuel Crosby e Darren Knapp, anche autori della sceneggiatura. Completano il cast Jesse Janzen, Nicole Berry, Samuel Ademola, Ryan Quinn Adams, Angela Barber, Dave Reimer, Jake Howard, Samantha Laurenti, Scott Noble, Leah Finity, Josh Fesler e Brandon Kraus.

Per le sue battute e i suoi personaggi originali e quasi improbabili, First Date ha ricordato a molti critici i film di Quentin Tarantino e dei fratelli Coen. A giudicare dal trailer appena diffuso, forse non hanno tutti i torti.

Negli Stati Uniti First Date uscirà, sia al cinema che in digitale, il 2 luglio. La storia che il film racconta è quella del timido adolescente Mike che, per portare fuori Kelsey, la ragazza dei suoi sogni, compra una malmessa Chrysler 65 e si ritrova perseguitato da criminali e poliziotti.