Firestarter: Zac Efron nel remake di Fenomeni paranormali incontrollabili

Zac Efron è il primo attore a legare il proprio nome al nuovo adattamento del romanzo di Stephen King L'incendiaria, diventato nell'84 Fenomeni paranormali incontrollabili

A due giorni dal quarantesimo anniversario del romanzo di Stephen King "L'incendiaria", arriva la notizia che nel cast della sua nuova versione cinematografica, che poi è il remake di Fenomeni paranormali incontrollabili, ci sarà Zac Efron. Come sappiamo, il film, che si intitola Firestarter, è targato Universal, Weed Road e soprattutto Blumhouse, che ha messo a disposizione de rifacimento uno dei suoi sceneggiatori di punta: quel Scott Teems che ha scritto il copione di Halloween Kills e che pare abbia avuto l'approvazione di King. La regia, come sappiamo, è di Keith Thomas, che ha diretto l'inquietante e notevole The Vigil.

La parte di Zac Efron in Firestarter sarà quella del padre della piccola protagonista, una bambina che sviluppa abilità psicocinetiche ed è capace di provocare incendi col pensiero, e che viene rapita da un'agenzia governativa segreta. Nel film del 1984 il ruolo era stato ricoperto da David Keith.

Forse qualcuno obietterà che Zac, che per noi è ancora il ragazzino di High School Musical, è troppo giovane per fare il papà, ma l'attore ha 33 anni e Drew Barrymore ne aveva solo 8 quando capitanò il cast di Fenomeni paranormali incontrollabili. E poi Efron ha da poco accettato di interpretare uno dei tre genitori per caso del remake di Tre scapoli e un bebè.

Non è la prima volta che l'attore si accosta a una storia cupa e spaventosa. In Ted Bundy - Fascino Criminale ha magnificamente impersonato un serial killer USA anni ’70. Al momento non sappiamo quando cominceranno le riprese di Firestarter.