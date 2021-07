Firestarter: Zac Efron annuncia con foto la fine delle riprese del film tratto da Stephen King

News Cinema

Zac Efron condivide su Twitter una foto di fine riprese con la sua coprotagonista in Firestarter, nuova versione de L'incendiaria di Stephen King dopo Fenomeni paranormali incontrollabili.

Sono terminate sabato 17 le riprese di Firestarter, la nuova versione cinematografica de "L'incendiaria", il romanzo di Stephen King del 1980, portato in precedenza al cinema con Fenomeni Paranormali Incontrollabili, che aveva come protagonista la piccola Drew Barrymore. Stavolta a dirigere il film per Blumhouse è Keith Thomas e gli attori principali sono Zac Efron e Ryan Kiera Armstrong, che nel film interpretano padre e figlia, Charlie ed Andy McGee. Efron per l'occasione ha condiviso su Twitter una foto con la sua partner undicenne, dicendo che non vede l'ora che vediamo il film.

Al momento non c'è ancora una data di uscita del film. La storia di Firestarter, ricordiamo, è incentrata su un'organizzazione federale segreta chiamata la Bottega, che fa esperimenti scientifici su cavie umane. Due di queste, a cui sono stati somministrati degli allucinogeni, si sposano e hanno una bambina, Charlie, che eredita i loro poteri pirocinetici, alla massima potenza. Il governo cerca di impadronirsi della bambina per usare i suoi incredibili poteri come arma.

Il romanzo e il film con Drew Barrymore, uscito nel 1984, sono uno dei tanti riferimenti di Stranger Things. Nel cast ci sono anche Sydney Lemmon e Michael Greyeyes nel ruolo che nel primo film era interpretato da George C. Scott.