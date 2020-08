Firestarter: trovato il regista della nuova versione di L'incendiaria di Stephen King

News Cinema

Il regista Keith Thomas dirigerà per Blumhouse una nuova versione di Firestarter, uscito in Italia nel 1984 come Fenomeni paranormali incontrollabili con la piccola Drew Barrymore, dal romanzo di Stephen King.

Da qualche anno alla Universal c'è il progetto di trarre un nuovo film da Firestarter di Stephen King, che da noi ha il titolo di L'incendiaria, ma che arrivò al cinema nel 1984 con quello lunghissimo di Fenomeni paranormali incontrollabili, diretto da Mark L. Lester. A interpretarlo fu la piccola Drew Barrymore. Adesso si è trovato finalmente un regista per il reboot: si tratta di Keith Thomas, autore del recente e ancora inedito horror The Vigil, che dirigerà il film per Blumhouse. Da notare che due anni fa si era parlato di una possibile regia di Fatih Akin, ma stavolta sembra che ci siamo.

"Quando Jason me l'ha proposto è stato elettrizzante - ha dichiarato Thomas - "dal momento che è uno dei romanzi di Stephen King che preferisco. E anche se mi piace molto il film degli anni Ottanta, ho sentito che potevamo fare qualcosa di nuovo". Sembra che King in persona abbia letto la sceneggiatura di Scott Teems (autore di Halloween Kills) e abbia approvato sia questa che la scelta del regista, che continua: "La sceneggiatura è fantastica. Ha tutto quello che vorreste, teste di gente in fiamme con le facce che si sciolgono e un padre e una figlia in fuga per sopravvivere, inseguiti in questa esperienza di tensione amplificata. Speriamo di girarlo quest'anno, e sarà divertentissimo".

Se avete capito bene, sarà una versione molto più esplicita e in linea coi tempi, rispetto al film di Lester. La storia del romanzo ha precorso ed è stata di ispirazione per molti film e serie, inclusa ovviamente Stranger Things: al centro c'è infatti una bambina che sviluppa abilità psicocinetiche ed è capace di appiccare incendi col pensiero, rapita da un'agenzia governativa segreta che vuole usarla come arma.