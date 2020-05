Fire (Pozar): il corto animato di David Lynch disponibile in streaming gratuito - Guarda il video

News Cinema

Per la prima volta dalla sua realizzazione, datata 2015, Lynch ha reso disponibile online, sul suo nuovo canale YouTube, il cortometraggio animato che ha firmato assieme al musicista polacco-americano Marek Zebrowski.

Nel corso delle scorse settimane, David Lynch si è divertito a riprendere una vecchia abitudine, quella di realizzare dei brevi video nei quali fa il bollettino meteorologico della città di Los Angeles, dove vive. Anni addietro i video venivano postati su un sito ufficiale oramai scomparso; oggi invece appaiono su un canale YouTube battezzato David Lynch Theatre.

È su quello stesso canale che Lynch ha voluto postare nelle ultime ore Fire (Pozar), corto d'animazione che aveva realizzato nel 2015 assieme al musicista polacco-americano Marek Zebrowski e che per la prima volta è disponibile in streaming (ovviamente gratuito) per tutti i fan del regista.

Lynch e Zebrowski, che si erano incontrati l'anno precedente nel corso delle riprese di Inland Empire in Polonia, dove Zebrowski faceva da traduttore per lui, avevano collaborato già nel 2007, per un album intitolato "Polish Night Music".

Per realizzare Fire (Pozar), aveva dichiarato Lynch, il regista aveva lavorato non spiegando nulla delle sue intenzioni a Zebrowski e lasciando che interpretasse le immagini del corto a modo suo, e le musicasse di conseguenza.

Ma ora ecco Fire (Pozar), il corto animato di Lynch e Zebrowski: