Fiori d'arancio per Quentin Tarantino

È un bel periodo nella vita di Quentin Tarantino, che a 55 anni sembra aver trovato un po' di stabilità sentimentale. Non è dunque una grande sorpresa che uno degli scapoli più irriducibili di Hollywood stia per cedere le armi e sposare, secondo le voci, mercoledì sera a Los Angeles, la sua fidanzata, la bellissima attrice e modella israeliana Daniella Pick, che con il post su Instagram che riportiamo sotto celebrava l'anno scorso il fidanzamento ufficiale in Israele.

I due si erano conosciuti nel 2009, quando Tarantino andò in Israele a presentare Bastardi senza gloria e per un breve periodo si erano frequentati, lasciandosi, per poi ritrovarsi nel 2016. Pick ha postato su Instagram anche le foto del suo Bridal Shower, ovvero la festa in cui amici e parenti consegnano i loro regali agli sposi.

Dunque tantissimi auguri di felicità al nostro caro Quentin, impegnato sul versante cinematografico nella post-produzione di uno dei film più attesi di sempre, Once Upon A Time in Hollywood.