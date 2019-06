Fiore gemello: una clip in esclusiva del film diretto da Laura Luchetti

Anna e Basim apparentemente non hanno niente in comune, a parte l'adolescenza. In realtà sono entrambi in fuga alla disperata ricerca di un futuro diverso, che possa fargli dimenticare un passato doloroso. Anna fugge da un evento traumatico che pian piano scopriremo, mentre Basim viene dalla Costa d'Avorio e si trova quasi per caso in Sardegna. L'isola è una protagonista aggiunta del film, fiera e magnifica, ma anche ostile e ancestrale.

Anna (Anastasiya Bogach) e Basim (Kallil Kone) sono due anime in fuga al centro dell'opera seconda di Laura Luchetti, Fiore gemello, in arrivo nelle sale dal prossimo 6 giugno. Ve li mostriamo in una scena quotidiana, eppure dolce, in cui due culture così diverse si confrontano intorno a una cena improvvisata.