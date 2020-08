Fino all'ultimo respiro: il trailer del film di Jean-Luc Godard restaurato il 4K

News Cinema

Compie 60 anni uno dei film più celebri, citati e imitati della storia del cinema, simbolo della Nouvelle Vague, che per il critico americano Roger Ebert è stato l'inizio del cinema moderno. La versione restaurata del film sarà presentata tra pochi giorni al Cinema Ritrovato di Bologna.

Era il 1960 quanto il giovane Jean-Luc Godard, abbandonata l'attività di critico, si dedicava al cinema e alla sua realizzazione in prima persona, firmando un'esordio diventato leggendario, considerato come il punto d'inizio della Nouvelle Vague e di tutto il cinema moderno. Sono passati sessant'anni, e Fino all'ultimo respiro non ha perso un grammo della sua importanza, e rimane uno dei film più noti, più belli, più citati e più influenti della storia del cinema.

Per festeggiare il sessantesimo anniversario della sua uscita, StudioCanal ha curato un restauro in 4K del film, di cui vi presentiamo lo scintillante trailer.

La versione restaurata di Fino all'ultimo respiro verrà proiettata in Piazza Maggiore a Bologna nel corso dell'edizione 2020 di Il Cinema Ritrovato, imprescindibile festival organizzato dalla Cineteca di Bologna tutto dedicato ai film, celebri e meno celebri, che hanno fatto la storia del cinema.

La XXXIV edizione del Cinema Ritrovato si terrà a Bologna dal 25 al 31 agosto, a ridosso del Festival di Venezia, per il quale ospiterà anche - in quest'anno eccezionale - la sezione Venezia Classici.

Oltre a Fino all'ultimo respiro a Bologna si potranno vedere su grande schermo le versioni restaurate di film come Serpico, Sedotta e abbandonata, Cronaca di un amore, Il mio nome è nessuno, 4 mosche di velluto grigio, Mezzogiorno di fuoco, The Elephant Man, Quei bravi ragazzi e Il Grande Dittatore.

Qui trovate il programma completo del Cinema Ritrovato 2020.

Fino all'ultimo respiro: il trailer del film di Godard restaurato in 4K

La proiezione di Fino all'ultimo respiro in Piazza Maggiore è prevista proprio per la serata inaugurale, quella di martedì 25 agosto, e al film di Jean-Luc Godard interpretato da due indimenticabili Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg è anche dedicata l'immagine ufficiale del Cinema Ritrovato 2020.