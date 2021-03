Fino all'ultimo indizio: una guida completa e i primi 10 minuti del thriller di John Lee Hancock

News Cinema

Fino all'ultimo indizio non è solo il film che vede protagonisti tre attori premi Oscar come Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film.

Tre premi Oscar, un thriller.

Un thriller che ci riporta indietro nel passato: all'inizio degli anni Novanta, per essere precisi, non solo come ambientazione ma anche per lo stile di un film orgogliosamente e fortunatamente old school.

Parliamo di Fino all'ultimo indizio, scritto e diretto da John Lee Hancock e interpretato da Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo film, che è arrivato in Italia grazie a Warner in esclusiva digitale.

La trama ufficiale di Fino all'ultimo indizio

Il Vice Sceriffo della Kern County, Joe “Deke” Deacon (Washington) viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il Sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Fino all'ultimo indizio: il trailer del film

Fino all'ultimo indizio: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Leggi anche La recensione di Fino all'ultimo indizio

Un progetto trentennale

John Lee Hancock, che è il regista di film come Saving Mr. Banks, The Founder e Highwaymen - L'ultima imboscata, ha scritto il copione di questo film nel lontano 1993, subito dopo aver completato quello del film grazie al quale ha debuttato nel mondo del cinema hollywoodiano come sceneggiatore: Un mondo perfetto di Clint Eastwood, regista per cui poi ha anche scritto Mezzanotte nel giardino del bene e del male.

In origine Fino all'ultimo indizio era stato pensato come un film da far dirigere a Steven Spielberg, ma il regista decise di passare la mano in quanto riteneva la storia fosse troppo cupa. Successivamente vennero considerati come registi Eastwood, Warren Beatty e Danny DeVito, ma il progetto non decollò mai. Solo in tempi recenti il produttore Mark Johnson - che aveva prodotto proprio Un mondo perfetto e i primi due lavori da regista di Hancock, Un sogno, una vittoria e Alamo - Gli ultimi eroi, oltre a film come Rain Man, Donnie Brasco, Le pagine della nostra vita e La truffa dei Logan - ha convinto Hancock a tirare nuovamente il copione fuori dal cassetto e a dirigerlo in prima persona.

John Lee Hancock e David Fincher

Alcuni critici negli Stati Uniti hanno espresso alcune riserve: secondo loro Fino all'ultimo indizio avrebbe ricalcato eccessivamente alcune delle dinamiche narrative del celebre Seven di David Fincher. L'accusa appare decisamente pretestuosa, considerato che questa storia è stata scritta ha Hancock molto prima che quella di Seven venisse concepita da Andrew Kevin Walker. È comunque indubbio che Hancock abbia preso il cinema di Fincher come chiara ispirazione per le atmosfere di questo film, a cavallo tra quelle di Seven e quelle di Zodiac. In una scena, poi, si vede come il personaggio di Jared Leto abbia nel suo frigorifero alcune birre di marca Busch, la stessa che proprio Leto distribuiva agli amici in un altro film di Fincher: Fight Club.

Quando è ambientato esattamente Fino all'ultimo indizio?

Ci sono alcuni dettagli che aiutano a collocare con precisione nel tempo gli eventi raccontati da Hancock in Fino all'ultimo indizio. In una scena del film è possibile vedere un grande manifesto pubblicitario di Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, che debuttò negli States nel settembre del 1990. In un'altra scena si notano invece delle decorazioni per la festa di Halloween. È facile quindi intuire che gli eventi del film si svolgono nel mese di ottobre del 1990.

Leggi anche Fino all'ultimo indizio: intervista a John Lee Hancock Leggi anche Fino all'ultimo indizio: parlano Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto

Fino all'ultimo indizio: dove vederlo in streaming

Distribuito in Italia da Warner Bros. in esclusiva digitale da venerdì 5 marzo, Fino all'ultimo indizio è disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

I primi dieci minuti di Fino all'ultimo indizio su YouTube

Se tutto quello che vi abbiamo raccontato finora non vi ha ingolosito abbastanza, ecco qui, disponibili gratuitamente su YouTube, i primi dieci minuti del film di John Lee Hancock: