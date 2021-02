Fino all'ultimo indizio: arriva in digitale il thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto (con un nuovo trailer)

News Cinema

A cinema ancora chiusi, Warner ha optato per un'uscita in esclusiva digitale (da venerdì 5 marzo) del film diretto da John Lee Hancock che è valso a Jared Leto una nomination al Golden Globe.

Con le sale ancora chiuse, e con l'incognita sulla data della possibile loro riapertura, in casa Warner hanno deciso di non induguare oltre, e di far uscire il thriller Fino all'ultimo indizio in esclusiva digitale, dal 5 marzo prossimo.

Scritto e diretto da John Lee Hancock, e interpretato da Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto (tre attori premiati con l'Oscar), il film racconta di un poliziotto di provincia (Washington) che torna a Los Angeles e fa coppia con un giovane detective arrembante (Malek) per catturare un serial killer (Leto, che per questo ruolo è stato nominato al Golden Globe come miglior attore non protagonista) e chiudere i conti col suo passato traumatico. Dal 5 marzo Fino all'ultimo indizio sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.

Nel cast di questo intrigante thriller ci sono anche anche Natalie Morales (“Battle of the Sexes”), Terry Kinney (“Mile 22”, “Billions” per la TV), Chris Bauer (“Sully”, “The Deuce”per la TV), Joris Jarsky ( “Bad Blood”per la TV), Isabel Arraiza ( “Pearson”per la TV) e Michael Hyatt (“Crazy Ex-Girlfriend”).

Questo è un nuovo trailer di Fino all'ultimo indizio:



Fino all'ultimo indizio: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

