Fine dei fratelli Coen? Il musicista Carter Burwell spiega la separazione artistica tra i registi

A quanto pare The Tragedy of Macbeth di Joel Coen potrebbe essere solo il primo film firmato da uno solo dei fratelli Coen, Joel, a sentire il loro storico collaboratore, il musicista Carter Burwell.

Il fatto che Joel Coen abbia realizzato da solo, senza il fido fratello Ethan, The Tragedy of Macbeth, interpretato dalla moglie Frances McDormand e da Denzel Washington, ha indotto qualcuno a chiedersi se la separazione tra i due, che siamo abituati a considerare quasi un'entità indissolubile, fosse temporanea o definitiva. Sull'argomento ci chiarisce le idee un loro collaboratore di vecchia data, il musicista Carter Burwell, che proprio con loro nel 1984 ha iniziato la carriera col film Blood Simple e tranne che ub Fratello, dove sei? e A proposito di Davis, ha lavorato a tutti i loro film.

A quanto pare dovremo abituarci a considerarli come entità separate, perché sembra che Ethan Coen (che è anche scrittore di racconti e pièce teatrali) al momento abbia perso interesse per il cinema. "Ethan non voleva più fare film". - ha detto Burwell - "Sembra molto felice di fare quello che sta facendo, e non sono sicuro di quello che farà Joel dopo The Tragedy of Macbeth".

Nel 2019 del resto il più giovane dei Coen aveva annunciato di volersi dedicare alla scrittura teatrale. Burwell ha anche rivelato che i fratelli hanno ancora "un quintale di sceneggiature che hanno scritto insieme e che stanno prendendo polvere sugli scaffali. Spero che tornino a visitarne qualcuna perché le ho lette e sono fantastiche. Ma non ne ho idea. Siamo ad un'età in cui potremmo ritirarci, anche se non credo che succederà. È un lavoro meravigliosamente imprevedibile".

L'ultimo film che i fratelli Coen hanno girato insieme è stato, nel 2018, La ballata di Buster Scruggs. Il primo realizzato da solo di Joel Coen, The Tragedy of Macbeth, verrà presentato in anteprima a settembre al New York Film Festival.