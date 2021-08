Finch: metti Tom Hanks, un robot e un cane nella prima foto del film

News Cinema

Il film di fantascienza Finch, che vede protagonista Tom Hanks, arriverà su Apple+ il prossimo 5 novembre e oggi è stata diffusa la prima immagine ufficiale, in cui l'attore è in ottima compagnia...

Insieme alla notizia della data di debutto su Apple+, fissata per il 5 novembre, è arrivata la prima foto ufficiale di Finch, il film di fantascienza con protagonista Tom Hanks e diretto da Miguel Sapochnik, già regista di Repo Men e di diversi episodi de Il Trono di Spade.

Finch, che è il secondo film con Tom Hanks acquistato dalla nota piattaforma streaming dopo Greyhound, è ambientato in un futuro post-apocalittico e racconta di un ingegnere robotico di nome Finch che è uno dei pochissimi sopravvissuti a una catastrofe ambientale che ha devastato il nostro pianeta. Finch ha trascorso gli ultimi 10 anni vivendo in un bunker insieme all'amato cane Goodyear e decide di costruire un robot che potrà badare all'animale quando lui non ci sarà più. Insieme al cane e al robot, che si chiama Jeff, Finch compirà un avventuroso viaggio nel West degli Stati Uniti, cercando di spiegare all'androide quanto sia bello essere vivi e affrontando con lui e Goodyear una molteplicità di ostacoli e pericoli.

A dare la voce al robot Jeff è Caleb Landry-Jones e il film è basato su una sceneggiatura di Craig Luck e Ivor Powell. L'ultimo è stato produttore associato di classici della fantascienza come Blade Runner e Alien. La prima immagine di Finch è molto tenera e sembra annunciare che, guardandolo, ci commuoveremo non poco. A questo punto, aspettiamo con trepidazione il trailer.