Finch: il primo trailer del film post-apocalittico con Tom Hanks

Arriverà il 5 novembre su Apple TV+ il sci-fi movie intitolato Finch, una storia commovente ed esilarante con Tom Hanks, un robot e un cane.

Mentre si sente ancora l'eco dei brindisi per i festeggiamenti dei 7 Emmy Awards vinti dalla serie Ted Lasso, quelli di Apple TV+ ne approfittano per ricordare che i loro contenuti originali sono tutt'altro che esauriti. È in arrivo sul servizio streaming il prossimo 5 novembre 2021 un nuovo film prodotto da Robert Zemeckis con Tom Hanks nel ruolo di protagonista. Si tratta di un sci-fi movie intitolato Finch e diretto da Miguel Sapochnik, un regista con alle spalle la regia di molti episodi di diverse serie, tra cui Fringe, Masters of Sex, True Detective e Il Trono di Spade, e il film del 2010 Repo Man con Jude Law.

Finch: la trama e il trailer del film in arrivo il 5 novembre su Apple TV+