Finalmente sposi: il duo comico Arteteca nel primo trailer della commedia di Lello Arena

Enzo Iuppariello e Monica Lima, il duo comico noto con il noto di Arteteca, ritorneranno al cinema con la commedia Finalmente sposi. Dopo i tanti personaggi ai quali hanno dato vita nel programma TV Made in Sud, l'esordio al cinema in Vita, cuore, battito! e i ruoli da coprotagonisti di Natale a Londra, gli Arteteca in questo nuovo film sono diretti dal loro concittadino e portabandiera della comicità partenopea italiana Lello Arena.

Il titolo del film è la base di partenza della storia. Enzo e Monica finalmente si sposano, mentre il film sposta l'attenzione dal matrimonio ad altre tematiche come l'emigrazione in Germania, la diversità culturale e la gravidanza con un figlio in arrivo. I comici hanno diffuso sulla loro pagina Facebook il primo trailer di Finalmente sposi, che potete vedere qui sotto. Il film è in arrivo il 25 gennaio nei cinema di tutta Italia.