Film più visti della settimana: L'ora legale, Allied e Collateral Beauty sul podio del Box Office

In attesa di vedere quali dei nuovi film in uscita oggi nei cinema italiani riuscirà a piazzarsi nelle prime posizioni del box office italiano del weekend, vediamo insieme quali sono stati i maggiori incassi cinematografici degli ultimi 7 giorni secondo i dati Cinetel.



Ai primi tre posti troviamo una commedia italiana, uno spy-thriller-sentimentale e un film drammatico, ovvero L'ora legale, nuova commedia di Ficarra e Picone che si porta a casa 4.164.706 euro, Allied - Un'ombra nascosta, il film con protagonisti Brad Pitt e Marion Cottilard che incassa 1.548.354 euro nei sette giorni per un totale di 3.860.639 euro, e infine la vera grande sorpresa del box office di questo inizio 2017, Collateral Beauty con Will Smith con altri 1.519.079 nel'ultima settimana e un totale che ha ormai superato gli 8 milioni di euro (8.385.926, per l'esattezza).













Ecco quali sono, nell'ordine, gli altri 7 film più visti nei cinema italiani nella settimana tra 19 e il 25 gennaio 2017:



Arrival

xXx - Il ritorno di Xander Cage

Sing

Qua la zampa!

Silence

The Founder

Your Name