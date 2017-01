Film più visti del 2016: i più grandi incassi al boxoffice, in Italia e nel mondo

Il 2016 volge al termine ed è venuto il momento di guardare le classifiche annuali dei dieci migliori incassi nel mondo e in Italia, e magari trarne qualche considerazione. Seguiteci nel nostro viaggio.

BOXOFFICE 2016: I DIECI MIGLIORI INCASSI NEL MONDO (dati aggiornati al 28 dicembre 2016)



La Disney, con le sue varie sussidiarie, nel 2016 ha dominato il boxoffice mondiale a tal punto da farsi concorrenza da sola. Viene da sorridere: su dieci film della top ten internazionale, ben cinque sono della major, tra cui i primi quattro della classifica! Con i cinecomic Marvel che dominano il mercato, ben rappresentati dal 1.153.000.000 di dollari di Captain America: Civil War, la Warner Bros è riuscita però a dire la sua al sesto e all'ottavo posto, giocandosi anche bene al nono la carta J. K. Rowling degli Animali Fantastici. Probabilmente nemmeno la Fox stessa avrebbe mai immaginato di intrufolarsi nella top ten proprio con la scheggia impazzita di Deadpool, ma è successo (senza nemmeno spendere troppo). Una cosa è certa: nel mondo, cinecomic e animazione sono un asso pigliatutto, trasversale e interculturale, eppure il raffronto con la classifica italiana che segue più in basso ci fa capire che la strada non è sempre in discesa. La cultura globalizzata esiste, ma fino a un certo punto.

Ad ogni buon conto l'Ilumination Entertainment di Pets dimostra ancora una volta di essere il furbo terzo incomodo tra i budget dei blockbuster. Ecco gli incassi in dollari.

1 - Captain America: Civil War (Disney) - 1.153.300.000

2 - Alla ricerca di Dory (Disney) - 1.027.800.000

3 - Zootropolis (Disney) - 1.023.800.000

4 - Il libro della giungla (Disney) - 966.600.000

5 - Pets - Vita da animali (Universal) - 875.400.000

6 - Batman V Superman: Dawn of Justice (Warner) - 873.300.000

7 - Deadpool (Fox) - 783.100.000

8 - Suicide Squad (Warner) - 745.600.000

9 - Animali fantastici e dove trovarli (Warner) - 744.700.000

10 - Doctor Strange (Disney) - 656.200.000

N.B: Al 31 dicembre 2016, il decimo posto della classifica sarà quasi certamente conquistato da Rogue One: A Star Wars Story. Al momento della pubblicazione di questo articolo, il film di Gareth Edwards è a quota 653.856.173 dollari d'incasso mondiale, poco più di 2,5 milioni sotto Doctor Stange, somma che di certo non faticherà a portare a casa nell'ultimo weekend dell'anno.

BOXOFFICE 2016: I DIECI MIGLIORI INCASSI IN ITALIA (Dati Cinetel aggiornati al 29/12/2016)



Il primo posto è ovvio: prima che un altro film in Italia riesca a incassare i 65.365.000 di euro (!!!) di Quo Vado? passerà probabilmente ancora molto tempo (o meglio, il tempo che ci separa da un altro film con Checco Zalone). La cifra mostruosa tuttavia colloca il comico pugliese in un universo in parte esterno alle logiche del mercato cinematografico: se un film in Italia per essere definito un "grande successo" incassa sui 18 milioni di euro, un incasso di 65 segnala il coinvolgimento anche di chi al cinema non va mai. Ergo potremmo dire che il primo posto "onorario" della classifica è l'effettivo secondo, cioè Perfetti sconosciuti, vero fenomeno che con i suoi oltre 17 milioni è arrivato vicino a bombe come Fast & Furious 7 l'anno scorso.

Per il resto la classifica nostrana, se paragonata a quella mondiale, presenta un apprezzamento meno marcato per il cinema animato o i cinecomic, come dimostra la presenza nella nostra Top Ten di Revenant e Inferno: il primo fu tredicesimo nella classifica mondiale del 2015, mentre il secondo nel 2016 è appena trentaduesimo.

Da notare che anche lo strapotere Disney nel mondo da noi, a conti fatti, risulta meno pronunciato, per un equilibrio più omogeneo tra distribuzioni ed etichette: la Disney è presente con tre film, la Warner anche con tre, Medusa con i primi due, la Fox e la Universal con uno a testa. Ecco gli incassi in euro.

1 - Quo Vado? (Medusa) - 65.365.655

2 - Perfetti sconosciuti (Medusa) - 17.370.302

3 - Alla ricerca di Dory (Disney) - 15.158.248

4 - Animali fantastici e dove trovarli (Warner) - 14.826.814

5 - Revenant - Redivivo (Fox) - 13.899.976

6 - Pets - Vita da animali (Universal) - 13.299.934

7 - Inferno (Warner) - 12.420.108

8 - Suicide Squad (Warner) - 12.106.447

9 - Zootropolis (Disney) - 11.322.424

10 - Captain America: Civil War (Disney) - 11.311.976

