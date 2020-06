Film in TV nel weekend: consigli su cosa vedere sabato 20 e domenica 21 giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV sui canali in chiaro durante il weekend sul digitale terrestre: Hitch - Lui sì che capisce le donne, 8 1/2, I due carabinieri, Maverick, Borg McEnroe, The Queen, Nessuna verità, Skyfall, In viaggio con papà, The Legend of Zorro e Oltre la notte.

Nel corso di questo weekend, tra i tanti film in onda nel pomeriggio e film in onda in serata sui canali TV in chiaro, vi proponiamo una selezione di titoli per aiutarvi a scegliere la commedia, il dramma o l'action di vostra preferenza: Hitch - Lui sì che capisce le donne, 8 1/2, I due carabinieri, Maverick, Borg McEnroe, The Queen, Nessuna verità Skyfall, In viaggio con papà, The Legend of Zorro e Oltre la notte.

Hitch - Lui sì che capisce le donne

(Commedia, USA 2005, durata: 113 min) in onda sabato 20 giugno alle 13.15 su TV8

Un film di Andy Tennant con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Michael Rapaport e Adam Arkin.





Trama del Film Hitch - Lui sì che capisce le donne: La vicenda si svolge a New York e racconta le vicissitudini di un gruppo di uomini goffi e insicuri che tentano di porre rimedio ai loro problemi amorosi rivolgendosi a un consulente molto particolare: Alex Hitchens (Will Smith). I suoi clienti, sono uomini perdutamente innamorati di donne impossibili, che grazie al cosiddetto “Dottor Rimorchio”, riescono a conquistare i loro oggetti del desiderio con una serie di piccoli accorgimenti a cui nessuno pensa mai. Nonostante il suo lavoro sia quello di formare coppie felici, Hitch non crede assolutamente nell'amore. Tuttavia, quando inizia a lavorare al caso di Albert Brennaman (Kevin James), consulente fiscale timido, malvestito e del tutto privo di fascino, qualcosa di inaspettato mette in discussione tutte le sue certezze.

8 1/2

(Drammatico, Commedia, Italia/Francia 1963, durata: 140 Min) in onda sabato 20 giugno alle 15:00 su Rai Movie

Un film di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Madeleine LeBeau, Mario Pisu, Barbara Steele e Neil Robinson.



8 1/2: Nuovo trailer - HD

Trama del Film 8 1/2: Un uomo sui quarantacinque anni trascorre un periodo di riposo in una stazione climatica di cura. La forzata pausa si risolve in una specie di bilancio generale della sua esistenza: un bilancio fatto di rapporti con personaggi reali, e di fantasticherie, ricordi, sogni, che si inseriscono all'improvviso negli avvenimenti concreti delle sue giornate e delle sue notti. Nei suoi sogni fanno parte i ricordi del padre e della madre, morti, con i quali egli discorre teneramente, come con persone vicine. La paura della vecchiaia e della morte, gli si rivelano attraverso immagini in cui egli vede se stesso morto, mentre intorno, la vita continua senza di lui. E tutto questo non fa che rendere consapevole quello smarrimento che egli si portava dietro da anni e che le cure della esistenza quotidiana e del lavoro avevano in parte mascherato.

I due carabinieri

(Commedia, Italia 1984, durata: 118 min), in onda sabato 20 giugno alle 15.20 su Cine34.

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, Guido Celano, John Steiner, Claudia Poggiani, Marisa Solinas, Antonio Vezza, Anna Maria Torniai, Roberto Pagni, Barbara Herrera, Ulisse Minervini, Cesare Nizzica, Ciro Orlando e Alvaro Cradella.



I due carabinieri: Clip Ufficiale del Film

Trama del Film I due carabinieri: Marino Spada alla ricerca di una "dimensione" e Glauco Sperandio alla ricerca invece di una sistemazione, si presentano e superano per il rotto della cuffia gli esami attitudinali presso una caserma di carabinieri. I due, già nel corso allievi, ma soprattutto dopo, si trovano immediatamente legati da una dispettosa solidarietà. Marino è innamorato ma non corrisposto, della cugina Rita, che dimostra di gradire le attenzioni e il corteggiamento, invece di Glauco. Marino chiede allora il trasferimento dalla capitale a Mondovì dove ad attenderlo però troverà sempre lui, Glauco.

Maverick

(Avventura, Commedia, Western, USA 1994, durata: 129 min), in onda sabato 20 giugno alle 18.37 su Iris.

Un film di Richard Donner con Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene, Alfred Molina, James Coburn, Clint Black, Jean De Baer, Dennis Fimple, Dan Hedaya, Max Perlich, Denver Pyle, Paul Smith, Dub Taylor e Geoffrey Lewis.





Trama del Film Maverick: La vicenda si svolge nel vecchio West americano. Il giocatore d’azzardo Bret Maverick (Mel Gibson) intende partecipare a un importante torneo di poker che si terrà a St. Louis. Oltre a voler vincere i soldi, Maverick intende dimostrare di essere il miglior giocatore di poker del suo tempo. Si reca allora nella cittadina di Crystal River, con l'intenzione di riscuotere debiti e vincere denaro al tavolo da gioco per raccogliere la somma necessaria alla partecipazione al torneo. In una partita di poker improvvisata, incontra il giocatore d’azzardo Angel (Alfred Molina) e la bella truffatrice Annabelle Bransford (Jodie Foster). Maverick straccia tutti al tavolo verde, grazie ai “trucchi del mestiere” di cui è esperto. Maverick e Annabelle lasciano la città sulla stessa diligenza, dove incontrano lo sceriffo Zane Cooper (James Garner). All’improvviso incappano in una banda d’indiani guidata da Saken Joseph. Maverick allora si lascia catturare dagli indiani per consentire la fuga degli altri due, ignari del fatto che sia tutta una messinscena.

Borg McEnroe

(Drammatico, Biografico, Svezia/Danimarca/Finlandia 2017, durata: 100 min) in onda sabato 20 giugno alle 17.35 su Rai Movie

Un film di Janus Metz Pedersen con Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, David Bamber e Claes Ljungmark.



Borg McEnroe: Trailer italiano ufficiale - HD

Trama del Film La nostra storia: il film porta sullo schermo la leggendaria rivalità tra due dei migliori tennisti della storia, finiti ai lati opposti dello stesso campo per 14 volte in quattro anni (tra il 1978 e il 1981). La calma glaciale del tennista Björn Borg (Sverrir Gudnason) contro il temperamento impetuoso dell'avversario John McEnroe (Shia Labeouf); i movimenti rigidi e calibrati del giocatore svedese contro il gioco nervoso e dinamico dello statunitense, preda di frequenti attacchi d'ira ai danni degli spettatori e dell'arbitro di turno. La contrapposizione tra i due atleti non si esaurisce sul campo da tennis: le personalità opposte, gli stili diversi e l'imprevedibilità dei risultati rendono il confronto ancora più serrato e avvincente, proiettando i due campioni tra le stelle del firmamento sportivo. Fino alla finale di Wimbledon del 1980, considerata una delle partite più belle della storia del tennis.

The Queen - La regina

(Drammatico, UK 2006, durata: 100 min), in onda sabato 20 giugno alle 21.15 su La7.

Un film di Stephen Frears con Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms e Alex Jennings.





Trama del Film The Queen - La regina: Nel 1997 in Gran Bretagna lo scozzese Tony Blair (Michael Sheen), giovane e aperto membro di rilievo dei Laburisti, diventa Primo Ministro del governo di Sua Maestà. La regina Elisabetta II (Helen Mirren) non teme affatto Blair, che si insedia nel governo dopo diciotto anni di amministrazione dei Conservatori; nutre, però, verso di lui un atteggiamento di freddo distacco. Quando Diana, principessa del Galles ed ex moglie dell'erede al trono, il principe Carlo, muore in un incidente automobilistico a Parigi il 31 agosto dello stesso anno, la regnante si ritrova obbligata ad avere un confronto intimo con Blair. Il popolo inglese è attonito, sconvolto e affranto dalla tragica perdita, mentre la famiglia reale e la stessa sovrana rimangono in vacanza in Scozia. I reali si trincerano dietro un silenzio imbarazzante, considerando la morte di Diana un affare privato; neanche una parola su quella che era diventata “la principessa del popolo", amata e idolatrata dal mondo per la sua sensibilità e la capacità di entrare in empatia con gli altri.

Nessuna verità

(Azione, Thriller, USA 2008, durata: 128 min), in onda sabato 20 giugno alle 22.57 su Iris.

Un film di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Vince Colosimo, Michael Gaston, Ali Suliman, Lubna Azabal, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Simon McBurney e Mark Strong.





Trama del Film Nessuna verità: L’agente della CIA Roger Ferris (Leonardo Di Caprio), dopo una difficile missione in Iraq , viene inviato ad Amman in Giordania, con l’incarico di scovare ed arrestare un pericoloso terrorista di Al Qaeda, Al Saleem , sospettato di essere l’artefice dei gravi attentati che hanno insanguinato l’Europa. Suo alleato, in questa complicata missione, è il capo dei servizi segreti giordani, Hani Salaam, anch’esso intenzionato a portare allo scoperto Al Saleem. Il coraggioso agente, uno dei migliori a disposizione dei servizi segreti americani, è guidato, nel suo delicato e pericoloso mandato, dall’impassibile e scaltro Ed Hoffman (Russell Crowe), supervisore di Ferris a Washington.

Skyfall

(Azione, Avventura, Thriller, UK/USA 2012, durata: 143 min), in onda domenica 21 giugno alle 13.30 su TV8.

Un film di Sam Mendes con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe e Albert Finney.





Trama del Film Skyfall: A Istanbul, James Bond (Daniel Craig) ed Eve Moneypenny inseguono il mercenario Patrice, che ha rubato un disco rigido contenente informazioni su agenti sotto copertura. Mentre 007 e il criminale combattono su un treno in movimento, M (Judi Dench) ordina a Moneypenny di sparare a Patrice, la quale però colpisce per sbaglio Bond, che precipita in un fiume. Mentre tutti credono che l'agente britannico sia morto, il mercenario fugge con il prezioso hard disk. L’MI6 viene quindi messa sotto accusa: in particolare, M viene pressata da Gareth Mallory, il presidente del comitato per l'intelligence, il quale ritiene che la donna non sia più in grado di tenere sotto controllo i suoi sottoposti e che sia giunto per lei il tempo di ritirarsi in pensione. Tuttavia, M resiste alle pressioni, ritentendosi ancora utile per la causa. Pochi istanti dopo essersi congedata da Mallory, si verifica un’esplosione nell'edificio dell’MI6.

In viaggio con papà

(Commedia, Italia 1982, durata: 118 min), in onda domenica 21 giugno alle 15.35 su Cine34.

Un film di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Angelo Infanti, Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Ugo Bologna, Margie Evelyn Newton, Tiziana Pini e Angela Cardile.





Trama del Film Vicky e il tesoro degli dei: Il papà è Armando, il figlio adulto si chiama Cristiano. Ognuno ha una sua vita che non ha niente a che fare con l'altro. Il papà è un inveterato cacciatore di donne, che spesso riesce a "comperare" con i suoi molti soldi; il figlio è un timido inguaribile, piuttosto inibito a causa di tristi esperienze, che partecipa con entusiasmo ad un gruppo ecologico, fino a quando non aprirà gli occhi di fronte allo sfruttamento ignobile al quale vanno soggetti, lui e i suoi amici, da parte del leader, il "professore". Il film procede descrivendo le avventure del papà e del figlio, in modo da farci vedere il mondo dell'uno con gli occhi dell'altro e viceversa. Durante le tappe del viaggio con papà sentiremo le riflessioni di quest'ultimo sulla vita, sulle relazioni impossibili tra genitori e figlioli oggi, sull'opportunità di farsi gli affari propri in ogni circostanza che si presenti favorevole per far soldi ad ogni costo.

The Legend of Zorro

(Avventura, USA 2005, durata: 130 min), in onda domenica 21 giugno alle 16:06 su Iris.

Un film di Martin Campbell con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson e Rufus Sewell.





Trama del Film The Legend of Zorro: sequel de La Maschera di Zorro. Anno 1850: si vota per decidere se congiungere la California agli Stati Uniti. Sono trascorsi dieci anni dall'ultima volta in cui Don Alejandro de la Vega (Antonio Banderas) ha indossato la maschera di Zorro per difendere i deboli e i poveri dalle angherie dei potenti. Dopo aver combattuto per lungo tempo le ingiustizie, ora vive tranquillo a San Francisco con la sua famiglia: ha infatti promesso alla bella moglie Elena (Catherine Zeta-Jones) di essere un buon marito e un buon padre e non più un giustiziere mascherato. Al piccolo Joaquin (Adrian Alonso), inoltre, non è mai stato rivelato nulla dell'identità segreta di suo padre. Don Alejandro è però diviso tra i suoi due mondi, esser il paladino dei peones o dedicarsi solo alla sua famiglia. L'uomo non riesce a dimenticare Diego, il padre di Elena che, prima di morire fra le sue braccia, lo nominò suo successore ed erede della Maschera di Zorro.

Oltre la notte

(Drammatico, Germania/Francia 2017, durata: 106 min), in onda domenica 21 giugno alle 21:20 su Rai 3.

Un film di Fatih Akin con Diane Kruger, Johannes Krisch, Numan Acar, Denis Moschitto, Ulrich Tukur e Samia Muriel Chancrin.



Oltre la Notte: Trailer italiano del film - HD

Trama del Film Oltre la notte: il film racconta la vita di Katja (Diane Kruger), che cambia completamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato, uccisi da un'esplosione. Circondata da amici e parenti, la donna prova ad andare avanti dopo il funerale, ma è davvero difficile per lei vivere senza la sua famiglia. Decisa a voler giustizia, Katja si mette sulle tracce degli assassini, sostenuta dall'avvocato di famiglia e migliore amico del marito. Convinta che l'attentato sia di matrice neo-nazista, si batte per dimostra la sua tesi contro quella polizia, che asserisce invece che gli imputati siano legati allo spaccio di droga. Katja sta per mollare tutto, quando il suo avvocato le rivela che gli agenti le hanno dato ragione e che i due assassini sono esponenti di un gruppo estremista.

