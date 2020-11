Film in streaming gratis: il canale youtube di Minerva raggiunge i 3 milioni di iscritti

News Cinema

Film&Clips di Minerva Pictures ha superato i 3 milioni di iscritti su YouTube, un nuovo record per il canale che propone film in visione gratuita.

Il canale nasce infatti nel 2014 dalla volontà di dare visibilità alla vasta library di Minerva Pictures, ma evolve in pochissimo tempo il suo concept distaccandosi dall’obiettivo di sola visibilità e proponendo un’offerta di cinema legale e gratuito attraverso la pubblicazione di molti titoli in versione integrale. Ed è così che dal 2014 a oggi Minerva Pictures ha interpretato, tramite Film&Clips, un’esigenza di fruire il cinema in modo diverso e ha instaurato una relazione profonda con gli utenti del web, tra cui ha saputo individuare sapientemente il segmento di appassionati e seguaci dei generi proposti dalla selezione Film&Clips. Non solo ha fornito un servizio diverso e riconoscibile, ma ha anche costruito un modello per contrastare la minaccia dello streaming illegale di contenuti audiovisivi, che ha da sempre insidiato le piccole e medie realtà distributive italiane.

Un canale che nel tempo si è andato strutturando sempre più, organizzando i propri contenuti così da poter garantire un’offerta sempre più ampia e rivolta a un pubblico variegato, dal cinefilo più esigente allo spettatore comune alla ricerca di un cinema meno impegnato. Fondamentale la presenza delle playlist utile a fornire un’offerta tematica che non riguarda solo film, ma anche documentari, contenuti extra, interviste, backstage e molto altro. I titoli di Film&Clips sono visibili in Italia e in molti altri paesi esteri, inoltre i contenuti sono proposti anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese.

Da poco più di centomila iscritti al primo milione, ora l'asticella si posiziona a 3 milioni di utenti "per un canale che conta più di 2 milioni di visualizzazioni giornaliere e che ci lascia pensare che questa sia un’escalation destinata a spingersi ancora oltre."