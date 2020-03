Film gratis su Youtube da vedere adesso: tre western di Sergio Corbucci tra cui il cult Il grande silenzio

News Cinema

E tempo di riscoprire alcuni dei grandi western italiani, o se preferite spaghetti western, che hanno fatto la fortuna del nostro cinema negli anni 60/70. Chiedete a Quentin Tarantino se non ci credete, i cui film non sarebbero oggi come li conosciamo se uno come Sergio Corbucci non fosse esistito. Venerato come un Dio da Tarantino, tanto averlo direttamente omaggiato con i finti poster di Rick Dalton/Leonardo DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood, Corbucci è stato regista di una sessantina di film tra gli anni 50 e gli anni 80, dirigendo quasi tutti i pesi massimi del nostro cinema, da Totò a Bud Spencer e Terence Hill.

Grazie al canale YouTube Film&Clips, che offre un vasto catalogo di titoli da vedere gratis e legalmente, abbiamo salezionato oggi per voi tre film western diretti da Sergio Corbucci che dovete vedere per capire una parte delle nostre radici cinematografiche.

Scegliete il film che volete qui sotto e premere play.

Film gratis su Youtube: Il grande silenzio (1967)

La storia di Il grande silenzio, con i grandi Jean-Louis Trintignant e Klaus Kinski, si ambienta nel 1896, nella zona di confine che divide il Messico dagli Stati Uniti. La zona è innevata (e Tarantino si è lasciato ispirare da questo film per The Hateful Eight) e i numerosi fuorilegge che vivono alla macchia, in cima alle montagne. Muoiono per il freddo e per la fame e come i lupi sono costretti a scendere a valle. Di ciò ne approfittano i bounty killer che, spesso, uccidono per una taglia di pochi dollari. Il più feroce tra questi è Tigrero. Ma come rimedio all'ingiustizia di questi avidi esecutori, da qualche tempo, si è levato un uomo che, per essere muto, è da tutti chiamato Silenzio. Egli riceve da una certa Pauline il mandato di vendicarle il marito, ucciso dallo stesso Tigrero. Nella diligenza che lo conduce a Snow Hill Silenzio conosce il nuovo sceriffo del villaggio, inviato dal Governatore per cercare di frenare la bramosia dei bounty killer e lasciare alla giustizia il compito di snidare i fuorilegge.





Film gratis su Youtube: Gli specialisti (1969)

La storia di Gli specialisti vanta come protagonista il celebre cantante francese Johnny Halliday, anche lui con quello sguardo di ghiaccio perfetto per il genere western. Hud, famoso pistolero, giunge nella città di Blackstone, dove suo fratello Charlie, accusato di un furto alla banca locale, è stato ucciso. Il pistolero ha due obiettivi, smascherare il responsabile della morte del fratello e ritrovare la refurtiva misteriosamente scomparsa. Dopo essere sfuggito a due attentati, Hud, provocato, uccide un uomo coinvolto nell'assassinio di Charlie e per sottrarsi all'arresto si rifugia da El Diablo, temuto bandito messicano.





Film gratis su Youtube: Johnny Oro (1966)

Sulle teste dei fratelli Perez, una banda di briganti, pendono varie taglie. Fa eccezione Juanito che, a differenza degli altri, è solito viaggiare disarmato e far compiere ad altri le sue prepotenze. Mentre uno dei fratelli sta costringendo una ragazza a sposarlo, il famoso cacciatore di taglie Johnny Oro (interpretato da Mark Damon) interrompe la cerimonia e lo uccide in legittimo duello. Juanito, dopo aver inutilmente sguinzagliato alcuni sicari contro il pistolero, assolda Sebastian, un apache ribelle e stringe d'assedio il villaggio dove Johnny si è rifugiato minacciandone la totale distruzione per l'ospitalità offerta al suo nemico.