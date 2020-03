Film gratis su Youtube da vedere adesso: tre film catastrofici di serie Z (da ridere) tra tornadi, squali e aerei dirottati

News Cinema

Sharknado 3, Super Cyclone e Airline Disaster sono i titoli di oggi, disaster movie prodotti dalla mitica Asylum specializzata in film a budget molto molto molto basso.

Non è forse il momento di farsi un po' di cultura cinematografica di serie Z? Grazie al canale YouTube Film&Clips, che offre un vasto catalogo di titoli da vedere gratis e legalmente, abbiamo salezionato oggi per voi tre film catasfrofici prodotti dalla Asylum, la società americana specializza in film a budget molto molto basso che sono fieri di essere ridicoli.

Scegliete il film che volete qui sotto e premere play.

Film gratis su Youtube: Super Cyclone (2012)

La storia di Super Cyclone è farcita di devastanti uragani e tempeste di fuoco, ingredienti principali di questo disaster movie. I militari addestrati non possono nulla contro il super ciclone che minaccia la costa orientale americana. La responsabilità di placare la tempesta prima che si abbatta sull'intero continente ricade su una meteorologa solitaria, la dottoressa Jenna Sparks, e sull'ingegnere petrolifero Travis Verdon. Quella dei due scienziati sarà una corsa contro il tempo, nel tentativo estremo e disperato di arrestare la scia di distruzione che il super ciclone semina dietro di sé.





Leggi anche Film e serie in streaming gratis per solidarietà e dove trovarli

Film gratis su Youtube: Sharknado 3 (2013)

Sì, la saga più popolare dei film di serie Z, talmente fuori di testa da aver riscosso un successo senza precedenti per la Asylum che è arrivata a produrre sei capitoli. La conoscete l'idea bislacca alla base, sì? Potenti tornando in mare aperto sollevano squali e li scaraventano sui centri urbani. Quello che vi proponiamo è Sharknado 3: Attacco alla casa bianca in cui Fin Shepard (Ian Ziering) si trova a Washington per ricevere una medaglia per i suoi atti di eroismo compiuti a Los Angeles e New York nei film precedenti, anche la capitale viene colpita da un violentissimo "sharknado" che semina morte e distruzione in tutta la città.





Film gratis su Youtube: Airline Disaster (2010)

Una squadra di terroristi dirotta un aereo di linea statunitense, lo Starquest, il piu' avanzato e grande aereo passeggeri del mondo. Il pilota dell'aereo è Joe Franklin, fratello di Harriet Franklin, la Presidente degli Stati Uniti (interpretata da Meredith Baxter, mamma di Michael J. Fox in Casa Keaton). La donna deve scegliere tra la vita dei passeggeri, e quindi quella di suo fratello, e la vita dei cittadini qualora il velivolo fosse costretto a schiantarsi al suolo.