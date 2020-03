Film gratis su Youtube da vedere adesso: tre commedie italiane con Bud Spencer, Tomas Milian, Massimo Boldi e Gigi Proietti

News Cinema

Cane e gatto, Meo Patacca e Sturmtruppen 2 sono i titoli che potete vedere in questo istante, basta premere play.

Grazie al canale YouTube Film&Clips, che offre un casto catalogo di titoli da vedere gratis e legalmente, abbiamo salezionato oggi per voi tre commedie italiane degli anni 70/80. Non vi resta che scegliere il film che volete qui sotto e premere play.

Film gratis su Youtube: Cane e gatto (1982)

La storia di Cane e gatto di Bruno Corbucci ruota intorno al Capitano Mark (Bud Spencer) della Squadra Speciale di Los Angeles che sta per andare in ferie con la sua famiglia. Ma proprio in quel momento il suo superiore lo chiama per fare luce su alcuni furti e omicidi avvenuti in una zona della città. Così Mark si accinge, di mala voglia ma con la consueta vigoria e competenza, ad acciuffare il probabile ladro, che lui ben conosce. Si tratta infatti di un bellimbusto impomatato che passa le sue giornate tra dancing e sale da gioco, e cioè Tony Roma (Tomas Milian), noto anche per le sue continue fughe dalle mani della polizia. Questa volta però è Mark in persona ad occuparsene e non vede l'ora di acciuffarlo per poter partire per le vacanze.





Film gratis su Youtube: Sturmtruppen 2 (1982)

La trama di Sturmtruppen 2 è incentrata su un gruppo di squinternati (un ladrone fallito, un patetico mammone, due fratelli cretini che fanno la parodia di Stanlio e Ollio, il sergente di ferro, il fascistone, il generale omosessuale ed altri) che non hanno niente di meglio da fare che arruolarsi in uno sgangherato esercito italiota-germanico che deve combattere contro un non ben identificato nemico. I nostri eroi ne combinano di tutti i colori in questa strana guerra che è a metà tra pacioccona e demenziale. Nel cast del film diretto da Salvatore Samperi ci sono Massimo Boldi, Bombolo, Enzo Cannavale, Ramona Dell'Abate, Leo Gullotta, Serena Grandi, Giancarlo Magalli, Francesco Salvi e Teo Teocoli.





Film gratis su Youtube: Meo Patacca (1972)

Gigi Proietti è il protagonista di Meo Patacca, diretto da Marcello Ciorciolini. Tratto dall'omonimo poema di Giuseppe Berneri, Meo Petacca, bravaccio trasteverino, riesce a fare breccia nella fantasia popolare con una serie di imprese di poco conto. Ma quando l'uomo è nominato condottiero dell'esercito romano per combattere contro i turchi la musica cambia.