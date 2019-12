Film di Natale 2019 da vedere al Cinema

News Cinema

Ecco tutti i film di Natale 2019, per grandi, per bambini e per tutta la famiglia, appena usciti o in uscita nei nostri cinema per le feste di fine d'anno.

Cosa c'è da vedere al cinema durante le festività natalizie e di fine anno?

Oltre a quelli già in sala da qualche tempo ma comunque ancora nella Top Ten della classifica, come Il Primo Natale con Ficarra e Picone, il film d'animazione Disney Frozen II: il segreto di Arendelle Cena con Delitto - Knives Out e L'Immortale, e che sicuramente ritroveremo ancora in molti cinema durante le Feste, ecco un elenco dei film che arrivano nelle sale nel periodo in cui queste ultime sono tradizionalmente più frequentati dagli spettatori. Dalla classica commedia sentimentale a quella più commovente, dai film d'avventura, azione e fantascienza all'animazione, per grandi e piccoli, dai grandi autori del cinema italiano a film di qualità che arrivano d'oltralpe e d'oltremanica per arrivare all'attesissimo appuntamento di Capodanno con il nuovo film di Checco Zalone. Insomma film per tutti gusti e per tutte le età.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Il Mistero Henri Pick

La Dea Fortuna

Last Christmas

Pinocchio

Ritratto della giovane in fiamme

Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli

The Farewell - Una bugia buona

Jumanji: The Next Level

Spie sotto copertura

Playmobil: The Movie

Tolo Tolo

18 Regali

Sorry We Missed You

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Il terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars è al cinema dal 18 dicembre. Star Wars: L'ascesa di Skywalker, diretto da JJ Abrams conclude, dopo oltre 40 anni, una delle saghe più celebri della storia del cinema, quella degli Skywalker.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Il Mistero Henri Pick

Tratto dall'omonimo romanzo di David Foenkinos, uno dei best-seller in Francia dell'anno 2016, Il Mistero Henri Pick (al cinema dal 19 dicembre) vede Fabrice Luchini, straordinario come al solito, nei panni di un critico letterario alle prese con un'indagine su un manoscritto misterioso, il suo altrettanto misterioso autore e quello che sembra a tutti gli effetti un furto d'identità.



Il Mistero Henri Pick: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La Dea Fortuna

Per il suo nuovo film, al cinema dal 19 dicembre, Ferzan Ozpetek è tornato a Roma. La Dea Fortuna, con protagonisti Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, racconta di una coppia di lunga data ma ormai in crisi e di come l'arrivo improvviso di due bambini darà una svolta alla loro vita.



La Dea Fortuna: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Last Christmas

Classica commedia sentimentale natalizia, Last Chritmas, come suggerisce il titolo stesso è ispirata alla celeberrima canzone degli Wham! portata al successo negli 80 da Goerge Michael. Scritto da Emma Thompson, che ne è anche una delle interpreti, il film è ambientato a Londra durante le festività di fine anno e vede protagonista principale Emilia Clarke.



Last Christmas: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Pinocchio

E' al cinema l'attesa versione di Matteo Garrone del classico della letteratura per l'infanzia di Collodi. Pinocchio vede protagonista il piccolo Federico Ielapi nei panni del burattino creato da Collodi, intorno a lui un signore cast con il Premio Oscar Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, Gigi Proietti in quelli di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini in quelli del Gatto e della Volpe.



Pinocchio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ritratto della giovane in fiamme

Già vincitore del Premio per la migliore sceneggiatura allo scorso Festival di Cannes Ritratto della giovane in fiamme, della francese Céline Sciamma, è stato da poco candidato anche al Golden Globe 2020 per il miglior film straniero. Femminista e al femminile, il film, ambientato su un'isola al largo in Bretagna alla fine del XVIII secolo, vede protagoniste Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino e Luàna Bajrami.



Ritratto della giovane in fiamme: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli

Un film d'animazione per passare serenamente in pomeriggio al cinema insieme ai più piccoli e con tutta la famiglia. Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli, ispirato all'omonima serie tv che continua ad ottenere ascolti da record in tutto il mondo, sarà nei cinema come evento speciale dal 21 al 25 dicembre. Ryder e gli amati cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Skye, Rocky ed Everest, coi loro fantastici superpoteri, sono protagonisti di un contenuto, pensato esclusivamente per la sala cinematografica.



Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

The Farewell - Una bugia buona

Arriva al cinema il 24 dicembre, The Farewell - Una bugia buona, una toccante commedia che ha conquistato il pubblico allo scroso Sundance e che è stata presentata all'ultima Festa del Cinema di Roma, apprezzata da pubblico e critica. Il film è una storia molto personale per la giovane Lulu Wang, che l'ha scritto e diretto. Racconta di una giovane newyorkese che scopre come la sua amata nonna cinese sia in fin di vita per un tumore, ma secondo la tradizione locale questa cruciale informazione non viene data alla malata, cercando di farle godere al massimo gli ultimi mesi rimasti.



The Farewell - Una bugia buona: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jumanji: The Next Level

Al cinema proprio dal 25 dicembre, giorno di Natale, Jumanji: The Next Level è il regalo giusto per tutta la famiglia. C'è l'azione, c'è l'avventura, c'è la commedia e c'è un bel cast che comprende Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, insieme a Danny Glover, Danny DeVito e Nick Jonas.

In questo sequel di Jumanji Benvenuti nella Giungla, grande successo al box office italiano e internazionale di due anni fa ,i protagonisti si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell'iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.



Jumanji: The Next Level: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Spie sotto copertura

Anche Spie sotto copertura, altro film d'animazione adatto a tutta la famiglia, arriva al cinema proprio nel giorno di Natale. Con protagonisti (come voci originali dei loro alter ego animati) Will Smith e Tom "Spiderman" Holland il film è stato concepito dai realizzatori come primo approccio al genere cinematografico dello spionaggio per i più piccoli: location esotiche, grandi scene d'azione, gadget futuristici, un ritmo sostenuto, una fotografia abbagliante e un'audace colonna sonora con un tema che si fa ricordare, insomma "un film di James Bond" adatto anche agli spetttatori più piccoli.



Spie sotto copertura: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Playmobil: The Movie

Terzo e ultimo film d'animazione al cinema per le Feste è Playmobil: The Movie, al cinema dal 31 dicembre. Dopo i vari film Lego tocca ora all'altra celebre marca di gioccatoli tedesca portare le sue famose action figure sul grande schermo. Con le voci italiane di J-Ax e Cristina D'Avena, il film Playmobil presenta anche scene dal vero interpretate da Anya-Taylor Joy. E' la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia è all'ordine del giorno. Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela di Playmobil, Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito.



Playmobil: The Movie: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Primi Film del 2020

Tolo Tolo

Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone al cinema dal 1 gennaio 2020, non ha bisogno di grande presentazione. Anche volendo, non potremmo di dire granché sulla trama, al momento di scrivere questa guida, le informazioni in nostro possesso sono davvero poche.

Possiamo semplicemente prevedere un grande successo di pubblico, tante risate e probabilmente, come ci ha abituato Zalone, anche parecchi spunti di riflessione sull'Italia e sugli italiani dei giorni nostri.



Tolo Tolo: Trailer Ufficiale del Film - HD

18 Regali

Dalle risate di Tolo Tolo alle lacrime (assicurate) di 18 Regali, il film tratto da una commovente storia vera, quella di Elisa Girotto, la donna che ha commosso il mondo lasciando 18 regali per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere. Il cast del film, al cinema dal 2 gennaio 2020, comprende Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini ed Edoardo Leo.



18 Regali: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Sorry We Missed You