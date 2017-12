Film di Natale 2017 al Cinema

Quali film vedere al cinema durante le Feste di Natale e di Fine Anno 2017

Vi offriamo una guida veloce ma completa alle novità in uscita nelle sale cinematografiche tra il 14 dicembre 2017 e il 4 gennaio 2018. Film al cinema per tutti i gusti e per tutte le età: dai cartoni animati alle commedie, dai film d'autore a quelli di fantascienza, dal musical ai film strappalacrime, dai film per tutta la famiglia alle classiche storie natalizie. Buona scelta e buona visione!

Cinepanettoni 2017: le commedie italiane

Super Vacanze di Natale (al cinema dal 14 dicembre)





Sono trascorsi trentacinque anni da quando gli italiani si sono recati in sala per la prima volta per vedere un film che avrebbe segnato l'inizio di un'epoca fatta di risate e successi: Vacanze di Natale, un film che ha dato il via a un vero e proprio culto... leggi la trama completa di Super Vacanze di Natale

Poveri ma ricchissimi (al cinema dal 14 dicembre)





Grazie all'astuto Kevi che ha messo in salvo i risparmi di famiglia, i Tucci di Torresecca sono ancora i milionari più screanzati d'Italia. Scivolata nella spassosa ostentazione del lusso in Poveri ma ricchi, la coppia formata da Danilo (Christian De Sica) e Loredana (Lucia Ocone) torna in Poveri ma ricchissimi... leggi la trama completa di Poveri ma ricchissimi

Natale da Chef (al cinema dal 14 dicembre)





Natale da Chef, la nuova commedia di Natale 2017 diretta da Neri Parenti, vede protagonista Massimo Boldi nei panni di Gualtiero Saporito, un grande chef... ma solo nella sua testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo schifezze! .... leggi la trama completa di Natale da Chef

Film per bambini: i cartoni di Natale

Coco (al cinema dal 28 dicembre)





Coco ci porta in un variopinto villaggio messicano, animato dai preparativi per il Dìa de Muertos e dalla musica delle orchestrine che inonda le strade. Il dodicenne Miguel vorrebbe immergersi nei festeggiamenti strimpellando la sua chitarra sconquassata, ma ... leggi la trama completa di Coco

Ferdinand (al cinema dal 21 dicembre, con anteprime il 16 e 17)





La storia del film Ferdinand è quella del toro del titolo. Il toro Ferdinando ha l'aspetto del feroce toro da corrida: esemplare robusto, dal manto nero e lucente ma con un temperamento tutt'altro che irascibile:... leggi la trama completa di Ferdinand

Il nuovo film di Star Wars

Star Wars: Gli Ultimi Jedi (al cinema dal 13 dicembre)





Dopo aver mosso i primi passi in Il Risveglio della Forza, la coraggiosa Rey (Daisy Ridley) prende in mano le redini del suo destino nel secondo capitolo della nuova trilogia ambientata trent'anni dopo Il Ritorno dello Jedi, Star Wars: Gli ultimi Jedi. ... leggi la trama completa di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Il nuovo film di Woody Allen

La Ruota delle Meraviglie (al cinema dal 14 dicembre)





Firmato dall'eclettico Woody Allen, La Ruota delle Meraviglie (Wonder Wheel) ha come sfondo la pittoresca Coney Island, con la spiaggia, la passerella e le scintillanti attrazioni lungo il litorale.

1950, le vite di quattro personaggi si intrecciano ai piedi della celebre ruota panoramica costruita negli anni venti ... leggi la trama completa di La Ruota delle Meraviglie

Il Musical

The Greatest Showman (al cinema dal 25 dicembre)





Numeri poderosi e coreografie sgargianti si mescolano nello spettacolo ottocentesco che prende il nome di The Greatest Showman, il biopic musicale con Hugh Jackman nei panni dell'abile intrattenitore di folle P.T. Barnum ...leggi la trama completa di The Greatest Showman

Film biografici: "l'inventore del Natale" e il creatore di Winnie The Pooh

Dickens: L'uomo che inventò il Natale (al cinema dal 21 dicembre)





Il film è una divertente incursione nella vita e nella mente del grande scrittore Charles Dickens al momento della creazione della favola natalizia per eccellenza nella letteratura mondiale ... leggi la trama completa di Dickens: L'uomo che inventò il Natale

Vi presento Christopher Robin (al cinema dal 3 gennaio)





Il biopic su A.A. Milne (Domhnall Gleeson), papà dell'orsetto Winnie the Pooh e della gang nel Bosco dei Cento Acri. Prima di diventare l'amato personaggio dei libri illustrati per bambini ...leggi la trama completa di Vi presento Christopher Robin

Il ritorno di Jumanji

Jumanji - Benvenuti nella Giungla (al cinema dal 1 gennaio)





Sequel del celebre film di Joe Johnston del 1995 che vedeva protagonista Robin Williams. Jumanji - Benvenuti nella giungla proietta lo spettatore direttamente nella natura incontaminata, mostrata a ogni lancio di dadi ...leggi la trama completa di Jumanji - Benvenuti nella Giungla

Un film per tutta la famiglia

Wonder (al cinema dal 21 dicembre)





L'adattamento cinematografico di Wonder vede il giovane Jacob Trembley nel ruolo del protagonista August "Auggie" Pullman, bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins in procinto di frequentare la quinta elementare ...leggi la trama completa di Wonder

Il nuovo film di Ferzan Ozpetek

Napoli Velata (al cinema dal 28 dicembre)





In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l'esistenza di Adriana (Giovanna Mezzogiorno) travolta da un amore improvviso e un delitto violento ... leggi la trama completa di Napoli Velata

La commedia al femminile

50 Primavere (al cinema dal 21 dicembre)





Aurore Tabort (Agnes Jaoui), protagonista di 50 primavere, sta attraversando un periodo difficile: separata dal marito, ha appena perso il lavoro; a 50 anni deve sopportare le caldane della menopausa: ...leggi la trama completa di 50 Primavere

Paola Cortellesi e Antonio Albanese di nuovo insieme

Come un gatto in tangenziale (al cinema dal 28 dicembre)





Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l'integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se ...leggi la trama completa di Come un gatto in tangenziale

Torna il giovane supereroe italiano di Gabriele Salvatores

Il ragazzo invisibile: seconda generazione (al cinema dal 4 gennaio)





Per il timido Michele non è facile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di avere doti "speciali", di essere uno Speciale. Eppure, ormai sedicenne, Michele Silenzi (Ludovico Girardello) vive un'adolescenza turbolenta ...leggi la trama completa di Il ragazzo invisibile: seconda generazione

Il nuovo film di Ridley Scott con Mark Wahlberg e Michelle Williams

Tutti i soldi del mondo (al cinema dal 4 gennaio)





Il film è l'adrenalinica ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul Getty III. Nell'estate del 1973 ...leggi la trama completa di Tutti i soldi del mondo

Dai Festival alle sale

Morto Stalin, se ne fa un altro (al cinema dal 4 gennaio)





Nella notte del 2 marzo 1953, c'è un uomo che sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: è un tiranno, un sadico, un dittatore. E' Joseph Stalin, il Segretario Generale dell'Unione Sovietica ...leggi la trama completa di Morto Stalin, se ne fa un altro

Corpo e anima (al cinema dal 4 gennaio)





Endre, direttore amministrativo di un mattatoio industriale, è sospettoso nei confronti di Mária, nuova responsabile del controllo qualità inviata dalle autorità. Endre pensa che Mária sia eccessivamente formale e troppo concentrata su sé stessa. E trova anche ...leggi la trama completa di Corpo e anima