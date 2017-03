Film di Marzo 2017

Sotto il video con i trailer di alcuni dei film più attesi in uscita durante il mese di marzo 2017 trovate tutte le novità in arrivo al cinema suddivise per giorno di uscita:





Al cinema dal 1 marzo 2017:

Caro Lucio ti scrivo, Logan

Al cinema dal 2 marzo 2017:

A Good American, Falchi, God's not dead 2 - Dio non è morto 2, La legge della notte, Omicidio all'italiana, Ozzy - Cucciolo coraggioso, Passeri, Rosso Istanbul, Vi presento Toni Erdmann

Al cinema dall'8 marzo 2017:

Autopsy, Bleed - Più forte del destino, Il Diritto di Contare, La luce sugli Oceani, Strane Straniere, Gomorroide.

Al cinema dal 9 marzo 2017:

Il padre d'Italia, Kong: Skull Island, Mister Universo, Phantom Boy, Questione di Karma.

Al cinema dal 16 marzo 2017:

Aeffetto Domino, Chi salverà le rose?, John Wick 2, La Bella e la Bestia, Loving, The Ring 3, Un tirchio quasi perfetto.

Al cinema dal 23 marzo 2017:

I Am Not Your Negro, Elle, La cura dal benessere, Life: Non oltrepassare il limite, Moda Mia, Non è un paese per giovani, Slam - Tutto per una ragazza.

Al cinema dal 27 marzo 2017:

La tartaruga rossa

Al cinema dal 30 marzo 2017:

17 anni (e come uscirne vivi), Classe Z, Ghost in the Shell, Il permesso - 48 ore fuori, Il viaggio, La mia famiglia a soqquadro, La vendetta di un uomo tranquillo, La verità, vi spiego, sull'amore, Per un figlio, The Most Beautiful Day - Il giorno più bello.