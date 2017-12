Film di animazione al cinema nel Natale 2017: Ferdinand e Coco

Anche questo Natale del 2017, com'è tradizione, offre alle famiglie e agli appassionati di animazione due lungometraggi di livello, appartenenti a due scuole di pensiero in realtà piuttosto diverse, ma accomunate da un'ispirazione che ha lo stesso sapore, la cultura ispanica: parliamo di Ferdinand, già nelle nostre sale, e Coco, che uscirà invece il 28 dicembre.

Ferdinand è diretto da Carlos Saldanha, già regista o coregista per la Blue Sky di alcuni episodi di L'era glaciale e Rio. si tratta dell'adattamento (e del prolungamento) della "Storia di Ferdinando", una fiaba illustrata di Munro Leaf pubblicata nel 1936 e presto proibita da molte dittature dell'epoca, in quanto inno all'autodeterminazione. La storia è quella del Toro Ferdinando, amante dei fiori e pacifista, per niente convinto dell'arena e del triste destino che lo aspetta. Cercherà di salvare se stesso e gli altri amici, sicuro che il mondo possa essere un mondo migliore.

Morale semplice e chiara, sostenuta da un cast di animali parlanti numerosissimo e scatenato: un tipico prodotto dell'animazione in CGI ad alto budget odierna.



Coco, diretto da Lee Unkrich (già regista di Toy Story 3), riporta la Pixar invece sugli alti livelli di Inside Out e Up, narrando la vicenda del piccolo messicano Miguel, che vorrebbe tanto abbracciare la carriera musicale: la musica è però purtroppo bandita dalla sua famiglia, da quando il suo trisavolo Eduardo de la Cruz abbandonò la bisnonna di Miguel, Coco, per inseguire la carriera. Un'inaspettata magia proietterà Miguel nell'aldilà proprio nel Giorno dei Morti, dove forse capirà qualcosa di più di se stesso e dei suoi cari.

Pieno di sfumature, ricco di significati su vita, morte (mai rappresentata in modo cupo!), famiglia, carriera e affetti, Coco riesce anche a dimostrare come la Pixar possa ancora distinguersi per qualità e attenzione al dettaglio in un mercato molto affollato.

