Film con gatti protagonisti: 5 titoli imperdibili e molte curiosità che ci dimostrano che è lui il miglior amico dell'uomo

Approfittiamo della Giornata Nazionale del gatto, per ricordare quali film ci hanno raccontato nel modo migliore i nostri amici felini, con le curiosità che non sapete.

Oggi, 17 febbraio, in Italia (e sembra anche in Polonia) si festeggia la Giornata nazionale del Gatto. Il numero 17 è stato scelto per sfatare la leggenda che porti sfortuna, soprattutto se associato ai gatti neri, da secoli calunniati e perseguitati. Febbraio, pare, perché è il mese dell'Acquario, un segno di spiriti liberi come i nostri felini domestici. Se vi chiedete perché nella storia del cinema sono apparsi molti più cani, delfini, orsi e cavalli che gatti, saprete rispondervi da soli: sono animali più facili da addestrare. Nonostante questo, come vedrete, e ci sono film in cui i gatti hanno una parte importante e dimostrano agli scettici che possono essere l'amico migliore dell'umano che scelgono. Ma prima di elencarvi quelli che sono per noi i migliori cinque film con protagonisti felini, un breve excursus su alcuni gatti dei cartoni animati, che - visto che parliamo di veri felini ed escludiamo quelli parlanti - non rientrano nella nostra scelta.

I gattoni animati

Se pensiamo ai lungometraggi d'animazione, a parte la recente saga de Il gatto con gli stivali e il nostro La gabbianella e il gatto, il primo titolo che viene in mente è probabilmente Gli Aristogatti, la deliziosa fiaba animale Disney del 1970, in cui una bellissima e colta gatta aristocratica e i suoi tre adorabili micetti si ritrovano per strada, rapiti da un avido maggiordomo, quando questi scopre che la padrona ha fatto testamento a loro favore. Per loro fortuna incontrano Romeo, un rude gattone di strada romano (doppiato dal grande Renzo Montagnani, mentre in originale è irlandese e si chiama O'Malley) che li protegge, gli insegna qualche trucco di sopravvivenza sulla strada per Parigi e fa scoprire loro i piaceri della strada e della musica jazz, conquistando la candida Duchessa. Alla fine la casa degli Aristogatti, grazie alla fondazione creata con l'eredità, diventa un rifugio per randagi. Nella sua storia però la Disney è stata accusata anche di aver usato anche stereotipi offensivi nelle rappresentazioni animali: di sicuro oggi non passerebbero personaggi come Si e Am, i pestiferi e infidi gatti siamesi di Lilli e il vagabondo. Ma in casa Disney ci sono tanti fantastici felini, da quelli magici come il sorridente Gatto del Cheshire di Alice nel paese delle meraviglie a quelli teneri come Figaro, il gattino di Pinocchio, fino al diabolico gattone di Cenerentola, che non a caso si chiama Lucifero e somiglia moltissimo alla crudele matrigna che ovviamente lo vizia.

5 Film sui Gatti che bisogna assolutamente vedere

F.B.I. Operazione Gatto

Restando in casa Disney ma passando al cinema dal vero, uno dei felini più irresistibili del cinema è G.G:, ovvero gatto guastafeste, lo splendido siamese attorno al quale ruota la trama gialla del divertente FBI Operazione Gatto di Robert Stevenson, del 1965. G.G. è un gatto molto intelligente, che con i suoi misteriosi andirivieni notturni riesce a mandare all'aria i piani di due rapinatori e aiuta l'FBI a salvare una delle sue padrone, rapita dai malfattori. Questo film ci piace non solo perché fa ridere (l'agente Kelso di Dean Jones è un personaggio fantastico), ma perché rappresenta il gatto nella sua natura di animale affascinante e vagabondo senza antropomorfizzarlo. Insomma, il protagonista felino si azzuffa coi cani, arraffa del cibo ed esplora il territorio, da gatto che ha mantenuto la sua indipendenza anche in compagnia degli umani.

Il gatto milionario

Un po' di anni prima, nel 1951, Arthur Lubin dirige la commedia con Ray Milland e uno splendido soriano rosso (il più utilizzato dal cinema, forse per la sua natura socievole), Il gatto milionario. Anche qua c'è di mezzo un'eredità: a Rabarbaro tocca in sorte nientemeno che una squadra di baseball di Brooklyn. Il micio diventa presto un portafortuna, ma come si conviene a una commedia slapstick, ne succedono di tutti i colori. Ma la storia più singolare è quella del protagonista felino, Orangey, un gatto utilizzato moltissimo dal cinema, tanto da vincere per ben due volte il premio PATSY, una specie di Oscar assegnato fino al 1986 agli animali nei film. Nel suo curriculum ci sono film prestigiosi: è lui il Gatto di Colazione da Tiffany, il “gigante” che vuole mangiare l'uomo rimpicciolito in Radiazioni BX: distruzione uomo, il Mouschi di Diario di Anna Frank, la Cleopatra de Il clan del terrore e il gatto senza nome di numerose serie tv degli anni Sessanta, tra cui Batman. Su IMDB gli attribuiscono 39 apparizioni. Su Orangey è stato scritto molto, ha una pagina di wikipedia e su vimeo a questo indirizzo - https://vimeo.com/411799821 - c'è un piccolo documentario in inglese su di lui intitolato The Hardest Working Cat in Showbiz.

Colazione da Tiffany

Sempre Orangey, ma dieci anni dopo, è come dicevamo il Gatto del citato Colazione da Tiffany. A dire la verità nel delizioso film di Blake Edwards con Audrey Hepburn non sembra passarsela molto bene, a parte quando la sua padrona dorme o non è troppo presa dalla sua vita. Intanto non ha un nome, cosa fondamentale per un gatto, a differenza di quanto molti pensano, poi sta sempre in mezzo alla confusione, viene maneggiato come un oggetto, salta sulle spalle degli ospiti ma soprattutto lo lasciano a inzupparsi sotto la pioggia e nel finale, recuperato, viene quasi stritolato dall'abbraccio dei due amanti. Possibile che un gatto abbia fatto tutto questo e sia sopravvissuto? A quanto pare, secondo il documentario di cui sopra, il grande istruttore di animali Frank Inn si servì di diversi ginger cat che sapevano eseguire vari trucchi; uno saltava a comando, l'altro si arrampicava e così via, dal momento che al cinema è abbastanza difficile riconoscere le differenze tra un gatto e l'altro. Alcuni descrivevano Orangey come “cattivo”, anzi, "Il gatto più cattivo del mondo", molto aggressivo sul set. Ma anche se fosse stato così, possiamo solo comprenderlo: chi ha un felino sa che la sua vita ideale è fatta di cibo, coccole, tranquillità e sonno, tanto sonno, tutto l'opposto di quella di una star del cinema!

Harry e Tonto

Un film bellissimo, dove il gatto è il compagno fedele di un anziano signore, è Harry e Tonto di Paul Mazursky, per cui il protagonista Art Carney vinse l'Oscar nel 1975. La storia è quella di un vedovo settantenne e insegnante in pensione, che viene sfrattato dal suo appartamento di New York e intraprende un viaggio attraverso l'America in compagnia del suo inseparabile soriano rosso, Tonto appunto. Qua l'animale è il migliore amico dell'uomo e gli resta accanto per tutta la vita. Sembra che Art Carney dopo aver lavorato con questo incredibile felino, di cui non conosciamo il nome, si sia innamorato dei gatti. L'incredibile affetto tra essere umano e animale è reso in maniera perfetta in questo film on the road dalle mille sfumature.

A spasso con Bob

Non potevamo concludere questo elenco altrimenti che con il film che racconta una storia vera che ha conquistato il mondo, in cui il gatto ha davvero salvato la vita di un essere umano che si stava uccidendo con la droga. L'incontro di due anime sole, che si guariscono a vicenda, è diventato un libro autobiografico e il film A spasso con Bob, che è la storia di James Bowen, un musicista di strada che è stato scelto da un randagio di cui si è preso cura e che, diventato un bellissimo gatto, ha iniziato a seguirlo nelle sue esibizioni, stando accanto a lui o sulle sue spalle, fotografato e ripreso da turisti che lo hanno reso una celebrità mondiale e gli hanno la forza di risollevarsi (nella foto il vero protagonista, nel trailer Luke Treadaway). Un'amicizia bellissima e unica, che ha dato origine ad un secondo film di ambientazione natalizia nel 2020, lo stesso anno in cui, purtroppo, Bob è morto, a 14 anni, investito in una delle sue passeggiate pomeridiane. Per Bowen è stato un vero e proprio spirito guida, la prova che l'amore che sanno dare queste straordinarie creature, se le rispetta e comprende, è illimitato. Nel film, al vero Bob si alternano numerose “controfigure”.

Qualche altra curiosità sui gatti al cinema

Avete fatto caso che quasi tutti i cattivi cinematografici, se non possiedono un cane feroce, generalmente hanno in braccio un gatto? Ricorderete probabilmente il signor Bigolo di Austin Powers, che era un persiano bianco nei primi due film e nel terzo diventa uno Sphinx, un (impressionante) gatto senza pelo, ovviamente cattivo e vendicativo come il suo padrone. Stavro Blofeld in 007 nelle sue varie incarnazioni - dai primi due film in cui non lo si vede in volto, a Donald Pleasance in Si vive solo due volte, a Telly Savalas in Al servizio segreto di Sua Maestà, fino al Max Von Sydow di Mai dire mai e al Christophe Waltz di Spectre - ha spesso in braccio un persiano bianco. E naturalmente c'è il gatto randagio che bazzicava nel 1971 sul set newyorkese del Padrino. Un giorno Marlon Brando (che è sempre stato una cat person) si mise a giocare con lui e a Coppola piacque talmente tanto che girò tutta la scena col potente e temutissimo temuto Don Corleone che tiene in braccio e coccola il gatto. Ne uscì una sequenza iconica. Pazienza se il sonoro dovette essere registrato di nuovo a causa delle fusa del felino che coprivano la voce rauca di Brando. In conclusione, sono talmente tanti i gatti nei film che a volte nemmeno ci facciamo caso: impossibile non ricordare Cagliostro, lo splendido felino di Una strega in Paradiso, il Jonesy di Alien, o il soriano rosso di A proposito di Davis dei fratelli Coen, che il protagonista si porta dietro ovunque, un po' come il gatto Bob, per restituirlo ai proprietari, o... meglio finirla qua, perché Michele, il randagio che ha adottato chi scrive, comincia a scocciarsi di essere ignorato. Buona festa, amici pelosi, amanti della vostra indipendenza almeno quanto dei vostri ospiti umani!