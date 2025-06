Film al Cinema a soli 3,50 euro: Tornano Cinema in Festa e Cinema Revolution

News Cinema

Da domani, domenica 8 giugno, prende ufficialmente il via una nuova edizione dell'attesa iniziativa che permette di andare al cinema pagando il biglietto d'ingresso solo 3,50 euro. Ecco tutti i dettagli di Cinema Revolution e Cinema in Festa 2025.

Da domani, domenica 8 giugno 2025, prende ufficialmente il via una nuova edizione dell'attesa campagna del Ministero della Cultura che rende il grande schermo accessibile a tutti con un prezzo speciale. Fino a giovedì 25 settembre, gli spettatori potranno approfittare di "Cinema Revolution", l'iniziativa nazionale che trasforma l'estate italiana in una stagione imperdibile di film, promozioni e occasioni da non perdere.

Per più di tre mesi, il prezzo ridotto sarà applicato a tutti i film italiani ed europei, con biglietti sempre a 3,50 euro, per incentivare la visione in sala e sostenere il cinema di qualità, in particolare quello di produzione nazionale ed europea.

All'interno di "Cinema Revolution", anche quest'anno, le due edizioni 2025 di "Cinema in Festa", il progetto promosso da ANEC e ANICA con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano. L'appuntamento torna dall'8 al 12 giugno e poi nuovamente dal 21 al 25 settembre, per cinque giorni in cui il prezzo del biglietto sarà bloccato a soli 3,50 euro per tutti i film in programmazione, italiani, europei e internazionali, incluse le nuove uscite della settimana.

Con oltre 900 sale coinvolte e circa 2800 schermi in tutta Italia, il cinema diventa una festa lunga tre mesi. Un'occasione imperdibile per riscoprire la magia della sala cinematografica e vivere insieme nuove storie sul grande schermo.

Al cinema con soli 3,50 euro con Cinema Revolution e Cinema i Festa

Le date dell'iniziativa:

Dal 8 giugno al 25 settembre 2025, oltre tre mesi di cinema con promozioni in tutta Italia.

Cinema Revolution:

Dall'8 giugno al 25 settembre 2025, prezzo ridotto a 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, in tutte le sale aderenti all'iniziativa

Cinema in Festa:

Due finestre speciali, dall'8 al 12 giugno e dal 21 al 25 settembre 2025, con biglietti a 3,50 euro per tutti i film in programmazione nei cinema che aderiscono all'iniziativa.