Film al Cinema a Febbraio 2017

Sotto il video con i trailer di alcuni dei film più attesi in uscita durante il mese di febbraio 2017 trovate tutte le novità in arrivo al cinema suddivise per settimana di uscita:





Film in uscita nei cinema italiani nel mese di febbraio 2017

Al cinema dal 2 febbraio:

A United Kingdom, Billy Lynn - Un giorno da eroe, Ho amici in paradiso, La Battaglia di Hacksaw Ridge, Life, Animated, Sleepless - Il Giustiziere, Smetto quando voglio 2 - Masterclass, Varichina - la vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis, Vista mare

Al cinema dal 8 febbraio:

150 milligrammi, Incarnate, Le spie della porta accanto

Al cinema dal 9 febbraio:

Cinquanta sfumature di nero, Lego Batman - Il Film, Un Re allo sbando

Al cinema dal 14 febbraio:

Mamma o papà?

Al cinema dal 16 febbraio:

Absolutely Fabulous: The Movie, Autobahn - Fuori controllo, Ballerina, Manchester by the Sea, Moonlight, Resident Evil 6 - The Final Chapter

Al cinema dal 23 febbraio:

Bandidos e Balentes - Il codice non scritto, Barriere, Beata ignoranza, Jackie, La marcia dei pinguini: Il richiamo, The Great Wall, Trainspotting 2