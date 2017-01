Film al Cinema a Capodanno: le novità in sala nel weekend

Quali sono i film al cinema che ci accompagneranno in questo ultimo weekend del 2016 e con i quali daremo il benvenuto al 2017?

Oltre a tutti i film attualmente al cinema, ecco quali novità arrivano in sala in questo weekend.



Uscito il 22 dicembre scorso in "limited release" nelle sole città di Roma, Milano e Torino, dal 29 dicembre è arrivato nelle sale di (quasi) tutta Italia Paterson, il nuovo film di Jim Jarmusch con Adam Driver e Golshifteh Farahani, presentato allo scorso Festival di Cannes, e che noi di ComingSoon.it non abbiamo mai smesso di elogiare da allora tanto da metterlo tra i nostri migliori film del 2016.

Altri due nuovi film al cinema per Capodanno 2017 arrivano da Oltreoceano.

Il primo, adatto a tutta la famiglia, è firmato dal Steven Spielberg che lo ha tratto da un grande classico della letteratura per ragazzi, il libro pubblicato nel 1982 da Roald Dahl. Parliamo ovviamente di Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, che vede protagonisti il Premio Oscar Mark Rylance, nei panni del gigante, e la piccola Ruby Barnhill in quelli della bambina Sophie, oltre a Bill Hader e Rebecca Hall.

Il secondo film made in USA - anche se il suo regista Morten Tyldum, candidato due anni fa all'Oscar per The Imitation Game, è in realtà norvegese - è Passengers l'avventura sentimental-fantscientifica con protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt, affiancati nel cast da Michael Sheen e Laurence Fishburne.

Il giorno di Capodanno 2017 vedrà invece protagonista il cinema italiano con l'arrivo nelle sale, il 1 gennaio, di Mister Felicità, la nuova commedia di e con Alessandro Siani, affiancato nel cast da Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci e Cristiana Dell'Anna. Il film vede Siani nei panni di un giovane napoletano indolente e disilluso, che vive in Svizzera dalla sorella e che vedrà la sua vita cambiare radicalmente da un giorno all'altro.

Sempre il giorno di Capodanno, esce nei cinema un film per i più piccoli: Masha e Orso arrivano nelle sale il 1 gennaio con Masha e Orso - Nuovi amici, 6 nuovi e divertenti episodi che resteranno inediti in tv fino a settembre del 2017.

